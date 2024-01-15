Yayına Başlarken Şehitleri Unutmayan Müge Anlı "Bir Karış Toprak İçin Değer mi?" Diyerek İsyan Etti
Yayına Başlarken Şehitleri Unutmayan Müge Anlı "Bir Karış Toprak İçin Değer mi?" Diyerek İsyan Etti
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ATV ekranları hafta içi her sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla aydınlanıyor.
Haftanın ilk gününde yayına çıkarken başlangıçta şehitlerimizi yad eden ve konuşma yapan Müge Anlı, şehit ailelerine baş sağlığı diledi.
Tüm dünyada süren bu savaşları anlamadığını dile getiren Anlı, "Çok manasız" dedi.
İnsan canının toprakla kıyaslanamayacak kadar değerli olduğunu vurgulayan Müge Anlı "Hala mı yani, bir karış toprak için..." diyerek isyan etti.
Şehit ailelerini düşündükçe çok kötü hissettiğini söyleyen sunucu "Bu son olsun demekten başka da söyleyecek bir şeyim yok." diyerek sabır diledi.
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Müge Anlı'nın konuşması sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu. "Hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar."
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Senin hesabına göre Kurtuluş Savaşı da yapılmasa olurmuş Müge abla. Ne de olsa o savaş da bir karış toprak içindi. Şimdi rahatça hafiyecilik taslafığın ülken... Devamını Gör
Duygu sömürüsü yapan bir Yugovslav Hanim....Hadi bir sehit ailesine bir ev bagisla yap da görelim...Uzaktan partalin sesi davul gibidir rahatsiz eder...