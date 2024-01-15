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Yayına Başlarken Şehitleri Unutmayan Müge Anlı "Bir Karış Toprak İçin Değer mi?" Diyerek İsyan Etti

Yayına Başlarken Şehitleri Unutmayan Müge Anlı "Bir Karış Toprak İçin Değer mi?" Diyerek İsyan Etti

Müge Anlı
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.01.2024 - 15:47

ATV ekranlarının yıllardır vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi de Müge Anlı. Hafta içi her gün ekranlardaki yerini alan Müge Anlı, bu sabah yayına başlarken şehitlerimizi unutmadı. Yaşanan savaşlar karşısında isyan eden Anlı, 'Bir karış toprak için değer mi?' dedi.

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ATV ekranları hafta içi her sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla aydınlanıyor.

ATV ekranları hafta içi her sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla aydınlanıyor.

Yıllardır seyircilerin büyük bir merakla takip ettiği programın her bölümü oldukça dikkat çekiyor. Çözülmesi beklenen olaylar zincir halinde birbirine bağlanıyor desek yeridir.

Haftanın ilk gününde yayına çıkarken başlangıçta şehitlerimizi yad eden ve konuşma yapan Müge Anlı, şehit ailelerine baş sağlığı diledi.

Haftanın ilk gününde yayına çıkarken başlangıçta şehitlerimizi yad eden ve konuşma yapan Müge Anlı, şehit ailelerine baş sağlığı diledi.

'Tüm şehit yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha tekrarlanmasın diliyoruz. Evet, vatan sağolsun ama artık şehit haberleri de gelmesin, hepimizin ortak dileği bu...'

Tüm dünyada süren bu savaşları anlamadığını dile getiren Anlı, "Çok manasız" dedi.

Tüm dünyada süren bu savaşları anlamadığını dile getiren Anlı, "Çok manasız" dedi.

'Dünyadaki bu savaşların nedenlerini anlayabilen var mı bilemiyorum. Belki bunun için tüm dünyadaki savaş tarihine bakmak lazım. Çok manasız. 'Çünkü çok büyük mesajlar var o bilim kurgu filmlerinde. Bundan bin yıl sonrası, 100 yıl sonrası, 200 yıl sonrası insanlar nelerle uğraşıyorlar.'

İnsan canının toprakla kıyaslanamayacak kadar değerli olduğunu vurgulayan Müge Anlı "Hala mı yani, bir karış toprak için..." diyerek isyan etti.

İnsan canının toprakla kıyaslanamayacak kadar değerli olduğunu vurgulayan Müge Anlı "Hala mı yani, bir karış toprak için..." diyerek isyan etti.

'Biz hala daha bir avuç toprak için insan canı veriyoruz. Bir avuç toprak ve insan canı kıyaslanabilir mi? Mümkün değil! Ama hala bu savaşlar bu ölümler devam ettikçe de bilmiyorum iş nereye gidecek. 'Hala mı' sorusunun cevabını ben alamıyorum. Eminim sizler de alamıyorsunuz. Hala mı yani, bir karış toprak için...'

Şehit ailelerini düşündükçe çok kötü hissettiğini söyleyen sunucu "Bu son olsun demekten başka da söyleyecek bir şeyim yok." diyerek sabır diledi.

Şehit ailelerini düşündükçe çok kötü hissettiğini söyleyen sunucu "Bu son olsun demekten başka da söyleyecek bir şeyim yok." diyerek sabır diledi.

'İşte geldik gidiyoruz ya. Şu hayatın tadını çıkaralım diye boşuna söylemiyorum. Hala daha geldik gidiyoruz, hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar. Ne oldu, İkinci Dünya Savaşı'nda yedi herkes birbirini. Ne oldu, sonuç ne oldu? Vah gidene. Nurlar içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Allah bir daha da göstermesin. O anne babaların duyguları aklıma geldikçe diyecek bir şey bulamıyorum. Hiçbiriniz bulamıyorsunuz biliyorum. Bu son olsun demekten başka da söyleyecek bir şeyim yok.'

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Müge Anlı'nın konuşması sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu. "Hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar."

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oylum savrukcu

Senin hesabına göre Kurtuluş Savaşı da yapılmasa olurmuş Müge abla. Ne de olsa o savaş da bir karış toprak içindi. Şimdi rahatça hafiyecilik taslafığın ülken... Devamını Gör

RACON X RACON

Duygu sömürüsü yapan bir Yugovslav Hanim....Hadi bir sehit ailesine bir ev bagisla yap da görelim...Uzaktan partalin sesi davul gibidir rahatsiz eder...