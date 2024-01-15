Devam Edecek mi? Kızıl Goncalar Dizisinin Yapımcısı Faruk Turgut'tan Yeni Açıklama
Devam Edecek mi? Kızıl Goncalar Dizisinin Yapımcısı Faruk Turgut'tan Yeni Açıklama
FOX TV'nin gündemden düşmeyen dizisi Kızıl Goncalar'ın iki mekanda yapacağı çekim, geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. Konuya ilişkin yeni bir açıklama, dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan geldi.
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar, ilk bölümleriyle kamuoyunda tartışma yaratmıştı.
Seyircilerin şikayetleri sonrası RTÜK, yapıma 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verildiğini açıklamıştı.
TV100'den Hacı Yakışıklı'nın sorularını yanıtlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şikayetler hakkında konuşmuştu.
Dizinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinleri de iptal edilmişti.
Mekan değişikliğinin ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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Yeni bölüm ne zaman?
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