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Devam Edecek mi? Kızıl Goncalar Dizisinin Yapımcısı Faruk Turgut'tan Yeni Açıklama

Devam Edecek mi? Kızıl Goncalar Dizisinin Yapımcısı Faruk Turgut'tan Yeni Açıklama

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.01.2024 - 16:56

FOX TV'nin gündemden düşmeyen dizisi Kızıl Goncalar'ın iki mekanda yapacağı çekim, geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. Konuya ilişkin yeni bir açıklama, dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan geldi.

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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar, ilk bölümleriyle kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar, ilk bölümleriyle kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Dizide işlenen konular, temsili sahneler hem olumlu hem de olumsuz tepkileri beraberinde getirmişti.

Seyircilerin şikayetleri sonrası RTÜK, yapıma 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verildiğini açıklamıştı.

Seyircilerin şikayetleri sonrası RTÜK, yapıma 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verildiğini açıklamıştı.

Dizinin “Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar” içermesi nedeniyle ceza verildiği belirtilmişti.

TV100'den Hacı Yakışıklı'nın sorularını yanıtlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şikayetler hakkında konuşmuştu.

TV100'den Hacı Yakışıklı'nın sorularını yanıtlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şikayetler hakkında konuşmuştu.

Şahin, konu hakkında 'Kızıl Goncalar dizisi ‘dakika bir gol bir’ yaptı. Bakın RTÜK 1994 yılında kuruldu. RTÜK’ün tarihi boyunca bu denli şikâyet alan yapım hatırlamıyorum. 36 bine yakın vatandaşın tepkisi görmezden gelinebilir mi? Uzmanlarımız yapımı titizlikle ele aldı. Dizideki hassas noktaları belirledik, yayıncılık ilkelerine aykırı halleri tek tek çıkardık. Hiç kimse Türk halkının millî ve manevi değerleriyle dalga geçemez. Değerlerimizi küçümseyemez. Algı oyunlarıyla vatandaşlarımızı aşağılayamaz.' ifadelerini kullanmıştı.

Dizinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinleri de iptal edilmişti.

Dizinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinleri de iptal edilmişti.

Karar sonrası Kızıl Goncalar'ın Beykoz Kundura Fabrikası’na taşındığı ifade edilmişti.

Mekan değişikliğinin ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Mekan değişikliğinin ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Turgut, 'Kızıl Goncalar dizimizde çıkartıldığımız mekanların yenilerini bitirdik ve çekimlere tekrar başladık' dedi.

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Yeni bölüm ne zaman?

Yeni bölüm ne zaman?

İki kez yayın durdurma cezası alan dizi, 22 Ocak Pazartesi günü FOX ekranlarında seyirciyle buluşacak.

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