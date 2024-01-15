Adını Feriha Koydum Dizisinde Feriha'nın Kendine Aldığı Ayakkabının Bugünkü Fiyatı Dudaklarınızı Uçuklatacak!

Adını Feriha Koydum bundan tam 13 yıl önce ekran yolculuğuna başladı. Fakirliğiyle bilinen Feriha'nın taa o zaman 1000 liraya aldığı meşhur ayakkabısını pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Gelin bir hesap yapalım, Feriha'nın aldığı ayakkabının bugünkü değerini bulalım!