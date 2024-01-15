Adını Feriha Koydum Dizisinde Feriha'nın Kendine Aldığı Ayakkabının Bugünkü Fiyatı Dudaklarınızı Uçuklatacak!
Adını Feriha Koydum Dizisinde Feriha'nın Kendine Aldığı Ayakkabının Bugünkü Fiyatı Dudaklarınızı Uçuklatacak!
Kaynak: https://twitter.com/hayir777/status/1...
Adını Feriha Koydum bundan tam 13 yıl önce ekran yolculuğuna başladı. Fakirliğiyle bilinen Feriha'nın taa o zaman 1000 liraya aldığı meşhur ayakkabısını pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Gelin bir hesap yapalım, Feriha'nın aldığı ayakkabının bugünkü değerini bulalım!
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Tam 14 yıl önce Adını Feriha Koydum hayatlarımıza girdi. Feriha ve Emir'in aşkı öyle büyüktü ki, bugün hala hatırlıyor ve özlüyor olmak son derece doğal.
Emir ne kadar zenginse, Feriha fakirliğin kitabını bir o kadar yazmıştı. Ama tabii ki aşkları öyle büyüktü ki aradaki bu uçurum muazzam bir biçimde kapanmıştı.
Üstünden 13 yıl geçmiş olması bile hala ilginç geliyor... Feriha'nın tüm atarlı giderli davranışları, Emir'in cool davranışları, ikisinin bir aradaki uyumu ve düşman çatlatan aşkı daha dün gibi!
Her ne kadar aşmış olsalar bile Feriha ve ailesinin fakirlik seviyesi o kadar üst düzeydi ki, hala pek çok dizide bu aile ölçüt alınıyor olabilir.
Ancak taa o dönemde bizim biricik Feriha'mız şu ayakkabıya gidip 1000 TL para vermişti!
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Twitter'da bir kullanıcı Feriha'nın bu ayakkabılarının bugünkü değerinin 18 bin TL olduğunu hesaplayarak yeniden gündem olmasını sağlamış.
Finans ve ekonomi editörümüz aracılığıyla birlikte hesaplayalım isterseniz. Dizinin yayın hayatına başladığı 14 Ocak 2011 tarihinde dolar 1,5542 TL değerinde.
Eğer ayakkabıların duruyorsa çok iyi değerlenmiş Feriha. Güzel yatırım doğrusu...
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