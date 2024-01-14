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Dilber'in Dansını Sonunda Göreceğiz: Yılmaz Erdoğan'ın Yeni Dizisi İnci Taneleri'nden İlk Fragman Yayınlandı!

Dilber'in Dansını Sonunda Göreceğiz: Yılmaz Erdoğan'ın Yeni Dizisi İnci Taneleri'nden İlk Fragman Yayınlandı!

Yılmaz Erdoğan
themyscira - Misafir Editör
14.01.2024 - 22:24

Hazar Ergüçlü'nün Dilber'i canlandırdığı İnci Taneleri dizisinden yayınlanan pavyonda dans sahnesi haftalardır gündemden düşmüyor. Merak konusu olan diziden sonunda ilk fragman yayınlandı, dizinin yakında yayınlanacağı ilan edildi!

Kaynak: https://twitter.com/KanalD/status/174...
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Yılmaz Erdoğan'ın yepyeni bir diziyle ekranlara döneceği duyurulmuş, İnci Taneleri çoktan radarımıza girmişti.

Yılmaz Erdoğan'ın yepyeni bir diziyle ekranlara döneceği duyurulmuş, İnci Taneleri çoktan radarımıza girmişti.

Dilber'in çoktan meşhur olan pavyonda dans ettiği sahneyle de dizi büyük merak konusu olmuştu.

Dilber'in çoktan meşhur olan pavyonda dans ettiği sahneyle de dizi büyük merak konusu olmuştu.

Kadrosunda Yılmaz Erdoğan,Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan gibi başarılı isimleri buluşturan İnci Taneleri'nden ilk fragman yayınlandı!

Kadrosunda Yılmaz Erdoğan,Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan gibi başarılı isimleri buluşturan İnci Taneleri'nden ilk fragman yayınlandı!

Fragmanı sizin için böyle bırakalım:

Fragmanda Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın cinayetten tutuklandığı görülüyor. Ancak söylediğine göre tüm bunlar iftiraymış.

Fragmanda Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın cinayetten tutuklandığı görülüyor. Ancak söylediğine göre tüm bunlar iftiraymış.
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Hapishane sonrası da kaldığı pansiyonda Dilber ile tanışıyor. Ancak bu tanışma nasıl sürecek, neler yaşanacak bilemiyoruz.

Hapishane sonrası da kaldığı pansiyonda Dilber ile tanışıyor. Ancak bu tanışma nasıl sürecek, neler yaşanacak bilemiyoruz.

Bakalım Öğretmen Azem çocuklarına kavuşabilecek mi, üzerindeki iftiradan kurtulabilecek mi?

Bakalım Öğretmen Azem çocuklarına kavuşabilecek mi, üzerindeki iftiradan kurtulabilecek mi?

Henüz yayın tarihi belli olmasa da ay sonunda yayınlanmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Merakla bekliyoruz!

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