Dilber'in Dansını Sonunda Göreceğiz: Yılmaz Erdoğan'ın Yeni Dizisi İnci Taneleri'nden İlk Fragman Yayınlandı!
Dilber'in Dansını Sonunda Göreceğiz: Yılmaz Erdoğan'ın Yeni Dizisi İnci Taneleri'nden İlk Fragman Yayınlandı!
Kaynak: https://twitter.com/KanalD/status/174...
Hazar Ergüçlü'nün Dilber'i canlandırdığı İnci Taneleri dizisinden yayınlanan pavyonda dans sahnesi haftalardır gündemden düşmüyor. Merak konusu olan diziden sonunda ilk fragman yayınlandı, dizinin yakında yayınlanacağı ilan edildi!
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Yılmaz Erdoğan'ın yepyeni bir diziyle ekranlara döneceği duyurulmuş, İnci Taneleri çoktan radarımıza girmişti.
Dilber'in çoktan meşhur olan pavyonda dans ettiği sahneyle de dizi büyük merak konusu olmuştu.
Kadrosunda Yılmaz Erdoğan,Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan gibi başarılı isimleri buluşturan İnci Taneleri'nden ilk fragman yayınlandı!
Fragmanı sizin için böyle bırakalım:
Fragmanda Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın cinayetten tutuklandığı görülüyor. Ancak söylediğine göre tüm bunlar iftiraymış.
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Hapishane sonrası da kaldığı pansiyonda Dilber ile tanışıyor. Ancak bu tanışma nasıl sürecek, neler yaşanacak bilemiyoruz.
Bakalım Öğretmen Azem çocuklarına kavuşabilecek mi, üzerindeki iftiradan kurtulabilecek mi?
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