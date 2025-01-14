Kızılcık Şerbeti'nde Nilay İddiasından MasterChef Onur'un Linç Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay İddiasından MasterChef Onur'un Linç Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
14 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Geçtiğimiz sene Pınar'la ettiği kavga sonucu diskalifiye edilen Sema, Pınar'ın da elenmesinin ardından halay çektiği bir videoyu paylaşmıştı. Bu sezon All Star takımında yarışmaya başlayan Sema, Pınar'ın da dahil olmasıyla birlikte epey bozulmuştu. Aynı oyunda denk gelen ve Pınar'a karşı kazanan Sema bir kez daha halay çekerek sevincini gösterdi. Pınar'ın bu dansa tepkisi yine tahmin ettiğimiz gibi oldu.
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2. Bugün güne usta oyuncu Bedia Ener'in vefat haberiyle başladık. Bu kahreden haberin ardından sanat camiası ve usta oyuncunun sevenleri yasa boğuldu. Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Neyyir karakteriyle devleşen usta oyuncu, bugün yapılan cenaze töreninin ardından defnedildi. Son günlerde dizi ve film sektöründeki tekelleşme tartışılırken, Bedia Ener'in 1 yıl önceki konuşması yeniden gündem oldu.
3. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Şafak Sezer, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Şafak Sezer, Candaş Tolga Işık'ın sektörde komedi dizisi olmamasıyla ilgili sorusuna gündeme yönelik cevap verdi. Yurt dışı satışlarının olmayacağı düşüncesiyle komedi dizilerinin çekilmediğini söyleyen Sezer, sektörü bir kişinin yönettiğini ve o ne derse onun olduğunu belirtti.
4. MasterChef şampiyonu Onur, şampiyonluğu kazanmasının ardından önemli açıklamalarda bulunmuştu. Oyuncu olmak istediğini dile getiren Onur, Beyza'yla aralarında aşk olmadığını açıklamıştı. MasterChef 2024 yarışmacılarından Erim, kadın yarışmacılarla birlikte canlı yayındayken arayan Onur, Beyza'yla ilgili linçlendiğini söylerken sesi ekrana yansıdı.
5. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash TV'yi satın alma işlemlerini son anda iptal ettiklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde satış işlemi tamamlanan Flash TV'nin yeni sahibi Erhan Kork oldu. Bank Pozitif'in sahibi Erhan Kork'un kanalı satın almasıyla birlikte yönetimde de önemli değişiklikler gerçekleşti.
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6. Daha önce Bizim Hikaye'de çocuk oyuncu olarak rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun'la Bir Gece Masalı'nda partner olan Burak Deniz, dizinin başında eleştirilmişti. Aradaki yaş farkının sık sık konuşulduğu ikili yakaladıkları uyumla beğeni toplamış ve yaş konusunu bir tartışma konusu olmaktan çıkarmışlardı. Aralarında 13 yaş bulunan ikiliden Burak Deniz'e daha önce çocuk oyuncu olan Yazgı Coşkun'un bu kez partneri olması soruldu.
7. Televizyon ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü, tekrar bölümleriyle bile büyük bir izlenme elde ediyor. Dizideki oyuncular arasında çoğunlukla soğuk rüzgarlar estiği biliniyor. Dizinin Sedef'i Seda Demir, bundan yaklaşık 2 yıl önce dizide annesi Neyyir'i canlandıran Bedia Ener tarafından mobbinge uğradığını söylemişti. Bedia Ener'in bugün vefat haberinin gelmesinin ardından gözler Seda Demir'e çevrildi. Demir, Bedia Ener'in vefatına sessiz kalmadı.
8. Esra Erol'un yayınları ihbar kabul edildi. Savcılık kayıp Fatih Aydın ile ilgili soruşturma başlattı. Esra Erol, Ekim ayından bu yana aradığı 22 yaşındaki genç ile ilgili canlı yayında herkesi uyardı. Hafta sonu Fatih Aydın ile ilgili yayılan haberlerin asılsız olduğunu belirten Erol, "Bulunduğunda ben buradan anons edeceğim." diyerek tepki gösterdi.
9. Dizi ve film sektöründeki tekelleşme konusu son dönemin en konuşulan olaylarından biri. Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanıdığımız Zeynep Koçak ise film setinde yaşadığı zorbalığı anlatarak bu konuya dikkat çekti. Konuşmakta zorlanan Koçak, yaşadıklarını tek tek anlattı. İşte o anlar...
10. Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümü oldukça sarsıcı geçti. Diziden ayrılan Özge Özacar'ın oynadığı Görkem'in çıkardığı yangında 4 kişi öldü. Nilay da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Dizinin son sahnesinde ise Nilay'ın öldüğü gösterildi. Kızılcık Şerbeti 84. Bölüm fragmanında ise Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay ile ilgili başka bir gelişme yer almadı. Nilay'ın ölümü dizinin milyonlarca hayranını çok şaşırttı. Peki, Nilay öldü mü, gelin tüm detayları konuşalım...
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11. Müge Anlı'nın programından tanıdığımız ünlü psikiyatr Arif Verimli de dizi sektöründe gündeme gelen tekelleşme tartışmalarına dahil oldu. Verimli, X hesabından yaptığı paylaşımda televizyonda da aynı durumun olduğunu belirtti. Hatta bu yüzden bazı sunucuların hakkının yendiğini belirtti. Verimli, sözlerini "Benim de kişisel olarak şu kişi yüzünden o kanala asla çıkmam dediğim birkaç kişi var." diye bitirdi.
12. Kızılcık Şerbeti'nde kendi çıkardığı yangında hayatını kaybeden Görkem karakterinin hazin sonu hepimizi şoke etmişti. Bir Şerbo izleyicisi söz konusu olayı epey içselleştirmiş olacak ki Görkem karakterinin ruhuna lokma hayrı yaptırdı. Görkem'in lokmasını yiyen Şerbo izleyicilerinin yorumları ise izleyiciyi kahkahaya boğdu.
13. MasterChef Türkiye 2024'ün en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Beyza'nın yüzünü yakması olmuştu. Yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza'nın günler süren tedaviler sonrasında yarışmaya dönmesiyle bazı izleyiciler söz konusu yanma olayının kurgu olduğunu iddia etmişti. MasterChef'teki diğer yarışmacılarla canlı yayın yapan Beyza, yüzünün yanmasına yalan denilmesine ilk kez açıklık getirdi.
14. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir korkunç bir cinayet sarmalı işleniyor. Önce Nezaket Uyur, sonra Nezaket Kışı, Zekiye Aydın ve Makbule Önel'in cansız bedenleri araştırılmaya başladı. Cinayetlere tanık olan Sabri, yayında kadınların gömüldükleri yerleri gösterdi. Ardından gözaltına alınmıştı. Bu sırada birbirine bağlantılı olan cinayetlerle ilgili her gün bıkmadan yayına çıkan Habibe'nin isyanı kalpleri titretti.
15. Geçtiğimiz hafta MasterChef Türkiye 2024 şampiyonu belli oldu. Kerem ve Onur'un finale kaldığı yarışmada birinci Onur oldu. 2024 sezonu bitti ancak gündemi bitmiyor. Şampiyonluk heyecanının ardından bir magazin programında açıklamalar yapan Onur, Beyza ile aşk ilişkisi açıklaması nedeniyle linçlenmişti. Onur, sosyal medyada yayılan "Onur ve Beyza fanlarının" tepkisine sessiz kalmadı.
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16. Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in çıkardığı yangın sonucu ağır yaralanan Nilay, son bölümde ölmüştü. Fragmana baktığımızda da Nilay'ın ölümü doğrulansa da Şerbo evreninde her şeyin olabileceğinin bilincindeki izleyici bu durumun peşine düştü. Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'i gören seyirci, Civelek'e Nilay'ın ölüp ölmediğini sorup aldıkları cevabı yayınladı.
17. MasterChef Türkiye 2024'ün şampiyonu Onur Üresin, Gel Konuşalım'a konuk oldu. Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sorularını yanıtlayan Üresin, en büyük hayallerinden birinin oyunculuk olduğunu ve dizi-reklam teklifleri beklediğini belirtti. Oyunculukla beraber şeflik mesleğini nasıl yürüteceği ise kafaları karıştırdı. İşte Onur Üresin'in o açıklamaları...
18. 6-12 Ocak tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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