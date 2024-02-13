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Kızılcık Şerbeti Bunu Beğendi: Kına ile Yapılan 'Helal Manikür' Tartışma Yarattı

Kızılcık Şerbeti Bunu Beğendi: Kına ile Yapılan 'Helal Manikür' Tartışma Yarattı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 11:11

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Son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız muhafazakar bungalov, helal şampanya, muhafazakar bekarlığa veda partisi gibi etkinliklere bir yenisi daha eklendi; helal manikür.

Kaynak: https://www.instagram.com/matrushka.n...
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"@matrushka.nails" isimli tırnak uzmanlık eğitimi veren bir online kurs tarafından paylaşılan videoda 'helal manikür' yöntemi anlatıldı.

"@matrushka.nails" isimli tırnak uzmanlık eğitimi veren bir online kurs tarafından paylaşılan videoda 'helal manikür' yöntemi anlatıldı.

Anlatılan yöntemde manikürün kına ile yapıldığı ve kınanın su geçirdiği belirtildi.

Anlatılan yöntemde manikürün kına ile yapıldığı ve kınanın su geçirdiği belirtildi.

İşte gündem olan o helal manikür videosu: 👇

'Helal manikür' işlemine gelen yorumlar: 👇

'Helal manikür' işlemine gelen yorumlar: 👇

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