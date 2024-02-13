Kızılcık Şerbeti Bunu Beğendi: Kına ile Yapılan 'Helal Manikür' Tartışma Yarattı

Kaynak: https://www.instagram.com/matrushka.n...
Son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız muhafazakar bungalov, helal şampanya, muhafazakar bekarlığa veda partisi gibi etkinliklere bir yenisi daha eklendi; helal manikür.
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"@matrushka.nails" isimli tırnak uzmanlık eğitimi veren bir online kurs tarafından paylaşılan videoda 'helal manikür' yöntemi anlatıldı.
Anlatılan yöntemde manikürün kına ile yapıldığı ve kınanın su geçirdiği belirtildi.
İşte gündem olan o helal manikür videosu: 👇
'Helal manikür' işlemine gelen yorumlar: 👇
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