Kıvanç Tatlıtuğ Değil: 1980 Yılına Ait Çocukluk Fotoğrafı Görenleri Hayran Bıraktı
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Sarı saçları, açık renk gözleri ve ciddi bakışlarıyla ilk anda Kıvanç Tatlıtuğ'u hatırlatan siyah-beyaz bir vesikalık, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. 'Yıl 1980' notuyla paylaşılan karedeki çocuk, bugün Türkiye'de bale denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Tan Sağtürk. Ünlü balet, fotoğrafın yanına o yıla dair hiç unutmadığı bir sabahın hikâyesini de ekledi.
Tan Sağtürk, İkinci Bahar'ın Timothy'si olarak tanındı ama asıl kariyerini bale sahnelerinde yaptı.
Tan Sağtürk'ün 1980'deki vesikalığının ardında, bale dersine giderken yaşadığı unutulmaz bir sabah var.
Tan Sağtürk bu vesikalığı daha önce de paylaşmıştı, yeni notuyla fotoğraf yeniden gündeme oturdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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