Kıvanç Tatlıtuğ Değil: 1980 Yılına Ait Çocukluk Fotoğrafı Görenleri Hayran Bıraktı

14 Temmuz 1969'da İzmir'de doğan Tan Sağtürk, baleye dokuz yaşında adım attı ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nda başlayan eğitimini 1990'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetin hemen ardından Fransa'ya giden genç balet, Fransız Genç Balesi'ndeki bir yılın ardından 1991-1997 arasında Fransız Devlet Balesi'nde dans etti ve bu topluluğa kabul edilen ilk yabancı isim oldu.

1997'de Türkiye'ye dönüp İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde baş dansçı olarak sahneye çıkan Sağtürk, aynı yıllarda İkinci Bahar'daki Timothy karakteriyle ekran başındaki izleyicinin de sevgilisi oldu; ardından Bez Bebek, Şöhret Okulu ve Avrupa Yakası gibi dizilerde rol aldı. Kendi adını taşıyan bale ve dans okullarını Türkiye'nin pek çok şehrine ve Kuzey Kıbrıs'a taşıyan 57 yaşındaki sanatçı, Eylül 2023'te Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.