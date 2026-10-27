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Kıvanç Tatlıtuğ Değil: 1980 Yılına Ait Çocukluk Fotoğrafı Görenleri Hayran Bıraktı

Kıvanç Tatlıtuğ Değil: 1980 Yılına Ait Çocukluk Fotoğrafı Görenleri Hayran Bıraktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 14:34
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Sarı saçları, açık renk gözleri ve ciddi bakışlarıyla ilk anda Kıvanç Tatlıtuğ'u hatırlatan siyah-beyaz bir vesikalık, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. 'Yıl 1980' notuyla paylaşılan karedeki çocuk, bugün Türkiye'de bale denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Tan Sağtürk. Ünlü balet, fotoğrafın yanına o yıla dair hiç unutmadığı bir sabahın hikâyesini de ekledi.

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Tan Sağtürk, İkinci Bahar'ın Timothy'si olarak tanındı ama asıl kariyerini bale sahnelerinde yaptı.

Tan Sağtürk, İkinci Bahar'ın Timothy'si olarak tanındı ama asıl kariyerini bale sahnelerinde yaptı.

14 Temmuz 1969'da İzmir'de doğan Tan Sağtürk, baleye dokuz yaşında adım attı ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nda başlayan eğitimini 1990'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetin hemen ardından Fransa'ya giden genç balet, Fransız Genç Balesi'ndeki bir yılın ardından 1991-1997 arasında Fransız Devlet Balesi'nde dans etti ve bu topluluğa kabul edilen ilk yabancı isim oldu.

1997'de Türkiye'ye dönüp İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde baş dansçı olarak sahneye çıkan Sağtürk, aynı yıllarda İkinci Bahar'daki Timothy karakteriyle ekran başındaki izleyicinin de sevgilisi oldu; ardından Bez Bebek, Şöhret Okulu ve Avrupa Yakası gibi dizilerde rol aldı. Kendi adını taşıyan bale ve dans okullarını Türkiye'nin pek çok şehrine ve Kuzey Kıbrıs'a taşıyan 57 yaşındaki sanatçı, Eylül 2023'te Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.

Tan Sağtürk'ün 1980'deki vesikalığının ardında, bale dersine giderken yaşadığı unutulmaz bir sabah var.

Tan Sağtürk'ün 1980'deki vesikalığının ardında, bale dersine giderken yaşadığı unutulmaz bir sabah var.

Sağtürk'ün paylaştığı karede, açık renk saçları özenle yana taranmış ve kameraya ciddiyetle bakan bir çocuk yer alıyor; bugünkü yüz hatlarını neredeyse aynen taşıyan bu ifade, fotoğrafı görenlerin aklına ilk anda Kıvanç Tatlıtuğ'u getiriyor. Ünlü balet, 'Yıl 1980' notuyla paylaştığı kareye o yıl yaşadığı bir anıyı da ekledi. Konservatuvardaki bale dersine gitmek için evden çıktığı sabah yolların bomboş olduğunu fark eden küçük Tan, Karataş'ta jandarmanın 'örfi idare' diyerek kendisini geri çevirmesiyle büyük şaşkınlık yaşamıştı.

Babasının o gün söylediği 'Bugün sana tatil' sözlerini çocuk aklıyla hafızasına kazıdığını anlatan Sağtürk'ün bu hatırası, 1980 askerî darbesinin gölgesindeki günlere uzanan nostaljik bir çocukluk anısı olarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Tan Sağtürk bu vesikalığı daha önce de paylaşmıştı, yeni notuyla fotoğraf yeniden gündeme oturdu.

Tan Sağtürk bu vesikalığı daha önce de paylaşmıştı, yeni notuyla fotoğraf yeniden gündeme oturdu.

Sağtürk'ün aynı çocukluk karesi, geçen yılın kasım ayında Instagram hikâyesinde paylaşıldığında da 'yıllar geçse de hiç değişmemiş' yorumlarıyla konuşulmuştu; bu kez fotoğrafa eklenen tarih ve o yıla dair anlattıkları, ünlü baletin çocukluk yıllarına dair merakı bir kez daha alevlendirdi. Ocak 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alınan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un danışmanı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kendi adını taşıyan bale ve dans akademisinde de yeni nesil dansçılar yetişmeye devam ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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