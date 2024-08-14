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Kırmızı ve Yeşilin Farklı Tonları Nefes Kesti! Kuzey Işıkları Uzay İstasyonundan Görüntülendi

Kırmızı ve Yeşilin Farklı Tonları Nefes Kesti! Kuzey Işıkları Uzay İstasyonundan Görüntülendi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 17:22

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Geçtiğimiz günlerde dünyanın farklı bölgelerinden çıplak gözle gözlemlenebilen kuzey ışıkları Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüntülendi. İstasyona yeni eklenen üst düzey bir lensle kaydedilen görüntüler kırmızı ve yeşilin tüm tonlarını gözler önüne serdi.

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Uluslararası uzay istasyonu, istasyona eklenen yeni bir lensle kuzey ışıklarının dünya üzerinde oluşturduğu büyüleyici örtüyü kayda aldı.

Uluslararası uzay istasyonu, istasyona eklenen yeni bir lensle kuzey ışıklarının dünya üzerinde oluşturduğu büyüleyici örtüyü kayda aldı.

Kırmızının ve yeşilin her tonu barındıran ışıkların görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü. İşte o anlar;🎥

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