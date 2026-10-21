Peteğin Üstü Sıcak Altı Soğuksa Dikkat: Sorunu Açıklıyoruz
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Havalar soğudu, kombiler çalışmaya başladı. Ama bazı evlerde kombi yanıyor, petekler ısınıyor gibi görünüyor, oda ise bir türlü istenen sıcaklığa ulaşmıyor. Böyle bir durumda ilk kontrol etmeniz gereken yerlerden biri petekler.
Peteğin üst kısmı sıcakken alt tarafı soğuk kalıyorsa çoğumuzun aklına hemen hava almak geliyor. Oysa bu belirti, bambaşka bir soruna işaret ediyor olabilir.
Peki peteklerin üstü sıcak, altı soğuksa bu ne demek, nasıl çözülür?
Peteğin altı neden soğuk kalır?
Havasını almak her zaman çözüm değil
Tek petek mi, tüm petekler mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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