Peteğin Üstü Sıcak Altı Soğuksa Dikkat: Sorunu Açıklıyoruz

Havalar soğudu, kombiler çalışmaya başladı. Ama bazı evlerde kombi yanıyor, petekler ısınıyor gibi görünüyor, oda ise bir türlü istenen sıcaklığa ulaşmıyor. Böyle bir durumda ilk kontrol etmeniz gereken yerlerden biri petekler.

Peteğin üst kısmı sıcakken alt tarafı soğuk kalıyorsa çoğumuzun aklına hemen hava almak geliyor. Oysa bu belirti, bambaşka bir soruna işaret ediyor olabilir.

Peki peteklerin üstü sıcak, altı soğuksa bu ne demek, nasıl çözülür?