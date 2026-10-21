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Peteğin Üstü Sıcak Altı Soğuksa Dikkat: Sorunu Açıklıyoruz

Peteğin Üstü Sıcak Altı Soğuksa Dikkat: Sorunu Açıklıyoruz

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 19:01
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Havalar soğudu, kombiler çalışmaya başladı. Ama bazı evlerde kombi yanıyor, petekler ısınıyor gibi görünüyor, oda ise bir türlü istenen sıcaklığa ulaşmıyor. Böyle bir durumda ilk kontrol etmeniz gereken yerlerden biri petekler.

Peteğin üst kısmı sıcakken alt tarafı soğuk kalıyorsa çoğumuzun aklına hemen hava almak geliyor. Oysa bu belirti, bambaşka bir soruna işaret ediyor olabilir.

Peki peteklerin üstü sıcak, altı soğuksa bu ne demek, nasıl çözülür?

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Peteğin altı neden soğuk kalır?

Peteğin altı neden soğuk kalır?

Önce şunu bilmekte fayda var: Peteğe giren sıcak su, içeride dolaşırken ısısını odaya aktardığı için çıkış tarafına doğru bir miktar soğuyor. Yani peteğin her noktasının birebir aynı sıcaklıkta olması beklenmiyor. Alt kısım biraz daha ılık kalıyorsa bu tek başına arıza anlamına gelmiyor.

Ancak üst bölüm sıcacıkken alt kısmın büyük bölümü buz gibiyse, sistemde suyun dolaşımını engelleyen bir sorun olabilir. En yaygın neden ise zamanla peteğin içinde biriken tortu, pas ve çamur. Özellikle uzun yıllardır kullanılan tesisatlarda oluşan bu kalıntılar ağır olduğu için peteğin dibine çöküyor. Sıcak su da alt bölümlere ulaşamadığı için peteğin yalnızca üst kısmı ısınıyor.

Havasını almak her zaman çözüm değil

Havasını almak her zaman çözüm değil

Petek ısınmadığında ilk akla gelen yöntem havasını almak. Ancak bunun işe yarayıp yaramayacağı, peteğin hangi bölümünün soğuk kaldığına bağlı.

Hava, sudan hafif olduğu için peteğin üst kısmında toplanıyor. Bu yüzden peteğin üstü soğuk, altı sıcaksa içeride hava birikmiş olma ihtimali yüksek ve hava almak sorunu çözebilir. Tam tersi durumda, yani üstü sıcak altı soğuksa sorun büyük ihtimalle tortu ya da dolaşım problemi. Böyle bir durumda peteğin havasını tekrar tekrar almak alt kısmın soğuk kalmasını genellikle düzeltmiyor.

Tek petek mi, tüm petekler mi?

Tek petek mi, tüm petekler mi?

Sorunun kaynağını anlamak için evdeki diğer peteklere de dokunup kontrol edin. Sadece bir peteğin altı soğuksa sorun büyük ihtimalle o petekteki tortu, vana ayarı ya da su akışıyla ilgili. Peteğin vanasının tam açık olup olmadığına bakmak, atılacak ilk ve en kolay adım.

Birden fazla petekte aynı sorun varsa bu kez tesisattaki su dolaşımı, pompa, kombi filtresi ya da sistem dengesi gibi noktaların kontrol edilmesi gerekebilir. Kombiye yakın petekler çok sıcak, uzaktakiler belirgin şekilde soğuk kalıyorsa sıcak su peteklere dengeli dağılmıyor demektir. Bu durumda tesisatın dengelenmesi gerekiyor.

Faturaya da yansıyabilir

Faturaya da yansıyabilir

Peteğin yalnızca bir kısmı ısındığında odaya aktarabildiği ısı da azalıyor. Odayı istenen sıcaklığa getirmek daha uzun sürüyor, kombi de daha uzun süre çalışmak zorunda kalıyor. Bu da hem konforu düşürüyor hem de doğalgaz faturasının gereksiz yere kabarmasına yol açabiliyor.

Peteğin altı ve üstü arasındaki belirgin fark devam ediyorsa ve oda yeterince ısınmıyorsa tesisatı bir uzmana kontrol ettirmek en doğrusu. Özellikle petek temizliği, kombi parçalarına müdahale ya da sistem basıncıyla ilgili işlemlerde üretici talimatlarına uymak ve gerekirse yetkili servisten destek almak gerekiyor.

Peteğinizin üstü soğuk kalıyorsa havasını nasıl alacağınızı bu içerikte adım adım anlatmıştık.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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