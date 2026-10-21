Henüz Keşfedilmeden Gidin: Yükselişe Geçen ve Mutlaka Görmeniz Gereken 5 Şehir
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Oxford Economics'in her yıl hazırladığı Küresel Şehirler Endeksi'nde zirve yine değişmedi: New York, Londra ve Paris ilk üçte. Ancak raporun 2026 versiyonu asıl dikkati başka bir listeye çekiyor. Hızla büyüyen ve önümüzdeki yıllarda çok daha etkili hale gelmesi beklenen 'takip edilmesi gereken şehirler' listesi.
Bu şehirler sadece ekonomik olarak büyümüyor. Yeni semtler, canlanan kültür sahneleri ve gelişen ulaşım ağları sayesinde gezginler için de giderek daha cazip hale geliyor. BBC Travel, listeden 5 şehri seçip bu şehirleri iyi tanıyan kişilerle konuştu.
İşte şimdi gitmek için tam zamanı olan o 5 şehir...
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1. Toulouse, Fransa
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2. Ho Chi Minh City, Vietnam
3. Varşova, Polonya
4. Medellín, Kolombiya
5. Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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