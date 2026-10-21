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Henüz Keşfedilmeden Gidin: Yükselişe Geçen ve Mutlaka Görmeniz Gereken 5 Şehir

Henüz Keşfedilmeden Gidin: Yükselişe Geçen ve Mutlaka Görmeniz Gereken 5 Şehir

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 13:20
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Oxford Economics'in her yıl hazırladığı Küresel Şehirler Endeksi'nde zirve yine değişmedi: New York, Londra ve Paris ilk üçte. Ancak raporun 2026 versiyonu asıl dikkati başka bir listeye çekiyor. Hızla büyüyen ve önümüzdeki yıllarda çok daha etkili hale gelmesi beklenen 'takip edilmesi gereken şehirler' listesi.

Bu şehirler sadece ekonomik olarak büyümüyor. Yeni semtler, canlanan kültür sahneleri ve gelişen ulaşım ağları sayesinde gezginler için de giderek daha cazip hale geliyor. BBC Travel, listeden 5 şehri seçip bu şehirleri iyi tanıyan kişilerle konuştu.

İşte şimdi gitmek için tam zamanı olan o 5 şehir...

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1. Toulouse, Fransa

1. Toulouse, Fransa

Nüfusunun önümüzdeki dört yılda 57 bin kişi artması bekleniyor. Bu, Fransa'daki en yüksek artış. Ilman iklimi, görece uygun yaşam maliyeti ve yüksek yaşam kalitesiyle Toulouse özellikle genç ve nitelikli kişileri kendine çekiyor.

Londra'da 10 yıl yaşadıktan sonra şehre geri dönen Elodie Paramelle'e göre Toulouse'da sakin hayatla hareketli hayat arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Büyük şehir enerjisini, zengin yeme-içme sahnesini ve bağımsız kafeleri, çok daha yavaş bir yaşam temposuyla birlikte bulabiliyorsunuz. Şehir son yıllarda yürüyüşe ve bisiklete çok daha uygun hale gelmiş. Hareketlilik tarihi merkezin dışına da taşıyor. Ponts-Jumeaux gibi semtlerde festivaller, açık hava barları ve kaykay yarışmaları düzenleniyor.

2. Ho Chi Minh City, Vietnam

2. Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam'ın en büyük şehri büyük bir dönüşüm yaşıyor. Oxford Economics'e göre Ho Chi Minh City, önümüzdeki beş yılda dünyanın en hızlı büyüyen 50 şehri arasında olacak ve ekonomisi 2050'ye kadar Berlin'inkiyle yarışabilecek. Şehir geçen yıl 8 milyondan fazla yabancı turist ağırladı.

Bu değişimin en somut sembollerinden biri, 2024'ün sonunda açılan ilk metro hattı. 20 kilometrelik hat, şehir merkezindeki Ben Thanh Pazarı'ndan Suoi Tien tema parkına uzanıyor ve tek bilet 1 sterlinden ucuz.

Yine de şehrin asıl cazibesi değişimle geleneği bir arada tutabilmesinde. Fransız sömürge döneminden kalma Merkez Postanesi ile Opera Binası'nı ve ülke tarihini anlamak için Savaş Kalıntıları Müzesi'ni gezdikten sonra sıra yemeklere geliyor. Bánh mì (Vietnam usulü baget sandviç), cơm tấm (kırık pirinç) ve bánh xèo (çıtır krep) mutlaka denenmeli. Tarihi Çin mahallesi Chợ Lớn'un pazarları, tapınakları ve aktarları ile nehrin karşı kıyısındaki Thảo Điền'in butikleri ve galerileri de rotanızda olsun.

3. Varşova, Polonya

3. Varşova, Polonya

Polonya'nın başkenti endeksteki en hızlı yükselişlerden birine imza attı ve 100'den fazla basamak tırmanarak 61. sıraya yerleşti. Yaşam kalitesi puanı artık Londra, New York ve Tokyo'yu geride bırakıyor. Ekonomisinin ise yılda yaklaşık yüzde 3 büyümesi bekleniyor. Bu, Avrupa şehirleri ortalamasının neredeyse iki katı.

Ailesi Varşova'nın Wola semtinde yaşayan Polonya asıllı Avustralyalı Konrad Warzecha, son 20 yılda yükselen kuleler ve yollarla şehrin neredeyse tanınmaz hale geldiğini söylüyor. En büyük değişim ise sokaklarda. Çocukken tramvaylarda kendini güvende hissetmediğini anlatan Warzecha, bugün insanların gece rahatça sokakta yürüdüğünü ve sokakların tertemiz olduğunu söylüyor.

4. Medellín, Kolombiya

4. Medellín, Kolombiya

Medellín'in dönüşümü ekonomisine de yansıyor. İş ve finans hizmetlerindeki istihdam son 20 yılda iki katından fazla arttı. Oxford Economics, şehrin ortalama gelirinin 2040'larda Buenos Aires ve São Paulo'yu geçeceğini öngörüyor.

10 yıldır şehirde yaşayan Patrick Quinn'e göre Medellín, yalnızca en cesur gezginlerin uğradığı bir yer olmaktan çıkıp bir seyahat merkezine dönüştü. Bir zamanlar göz ardı edilen Comuna 13, Perpetuo Socorro ve Ciudad del Río gibi semtler bugün kültür ve ekonominin merkezinde.

5. Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

5. Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

Bir zamanlar büyük ölçüde petrole bağımlı olan Abu Dabi; teknoloji, yenilenebilir enerji, gayrimenkul ve finans yatırımlarıyla ekonomisini dönüştürdü. BAE'nin başkenti, iş gücünün beceri ve eğitim düzeyinde endekste 6. sırada yer alıyor ve Paris ile Boston'ı geride bırakıyor. Petrol dışı ekonomisinin ve iş piyasasının komşusu Dubai'yi geçmesi bekleniyor.

Burada yaşayanlara göre Abu Dabi, Dubai'ye kıyasla daha sakin ve ferah bir şehir. Modern şehir merkezinden plajlara, mangrov ormanlarına ya da sessiz mahallelere kolayca geçebiliyorsunuz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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