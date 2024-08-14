Müşterinin Tırnağına Yapılan İşlem Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Yapabileceğimizin En İyisini Yaptık'

Beylikdüzü'nde bir tırnakçının yaptığı tırnaklar sosyal medyada gündem oldu. Yapılan işlem sonrası çoğunlukla olumsuz eleştiri alan bakım merkezi yaptığı açıklamada 'Müşterinin tırnak yapısı o şekilde. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık.' dedi.
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Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yapılan tırnakların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 4 milyona yakın izlenen ve yapılan işlemle ilgili olumsuz eleştiri alan güzellik merkezi açıklama yapmak zorunda kaldı.
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Güzellik merkezi yetkilisi yaptığı açıklamada 'Ezgi'nin tırnağı çok yorum almış, ufak bir açıklama yapmak istedik. Biz yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık.' dedi.
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