Müşterinin Tırnağına Yapılan İşlem Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Yapabileceğimizin En İyisini Yaptık'

Beylikdüzü'nde bir tırnakçının yaptığı tırnaklar sosyal medyada gündem oldu. Yapılan işlem sonrası çoğunlukla olumsuz eleştiri alan bakım merkezi yaptığı açıklamada 'Müşterinin tırnak yapısı o şekilde. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık.' dedi.