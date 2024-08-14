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Müşterinin Tırnağına Yapılan İşlem Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Yapabileceğimizin En İyisini Yaptık'

Müşterinin Tırnağına Yapılan İşlem Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Yapabileceğimizin En İyisini Yaptık'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 16:49

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Beylikdüzü'nde bir tırnakçının yaptığı tırnaklar sosyal medyada gündem oldu. Yapılan işlem sonrası çoğunlukla olumsuz eleştiri alan bakım merkezi yaptığı açıklamada 'Müşterinin tırnak yapısı o şekilde. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık.' dedi.

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Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yapılan tırnakların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 4 milyona yakın izlenen ve yapılan işlemle ilgili olumsuz eleştiri alan güzellik merkezi açıklama yapmak zorunda kaldı.

Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yapılan tırnakların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 4 milyona yakın izlenen ve yapılan işlemle ilgili olumsuz eleştiri alan güzellik merkezi açıklama yapmak zorunda kaldı.

Güzellik merkezi yetkilisi yaptığı açıklamada 'Ezgi'nin tırnağı çok yorum almış, ufak bir açıklama yapmak istedik. Biz yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık.' dedi.

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