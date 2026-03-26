Kilonun Nedeni Hastalıkmış! Aldığı Kilolar Sonrasında Rihanna’ya Benzetilen Lvbel C5 Hastalığını Açıkladı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.03.2026 - 18:03

Şarkıları ve çıkışlarıyla her zaman gündemde olan Lvbel C5 son günlerde aldığı fazla kilolarla gündeme geldi. Konserde çekilen ‘göbekli’ bir görüntüsü sonrasınra sosyal medyada ‘Rihanna’ya benzetilen Lvbel C5, aldığı kiloların nedenini açıkladı. Gece Muhabiri Samet Aday’a açıklama yapan Lvbel C5 kiloları yaşadığı rahatsızlık nedeniyle aldığını belirterek hastalığını açıkladı.

Son dönemin en çok dinlenen ve en çok konuşulan şarkıcılarından biri olan Lvbel C5 aldığı kilolarla da gündem oldu.

Lvbel C5’in bir konser sırasında kameralara yansıyan görüntüsünde aldığı kilolar gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada gündem olan Lvbel C5’in görüntüsü ‘Rihanna’ya benzetildi. 

Yapılan yorumları gülerek karşılayan ünlü şarkıcı, aldığı kiloların nedeninin sağlık sorunlarını olduğunu açıkladı. Gece Muhabiri Samet Aday’a açıklama yapan Lvbel C5 “Sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle alakalı bir sıkıntı. Vücudum ayak bileklerime kadar ödem tuttu” dedi. 

Kendisinin Rihanna’ya benzetilmesi hakkında da konulan Lvbel C5 “Görüdüm çıldırdım” dedi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
