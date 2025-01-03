Kazakistan’da Zincirleme Trafik Kazası: 95 Araç Hasar Gördü

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kazaki...
Kazakistan’da kötü hava koşulları ve sürücülerin trafik kurallarına uymaması nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 95 araç hasar gördü. Kazakistan Ulusal Karayolları İşletme Şirketi (KazAvtoJol) tarafından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 13.28’de Astana-Petropavl karayolunda yaşandığı belirtildi.
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Şuçinsk istikametine doğru seyreden bazı sürücülerin, hız sınırını aşması ve güvenli takip mesafesine uymaması sonucu zincirleme kazanın meydana geldiği ifade edildi.
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Kazanın boyutu 95 aracın hasar görmesiyle dikkat çekerken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.
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