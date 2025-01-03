onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kazakistan’da Zincirleme Trafik Kazası: 95 Araç Hasar Gördü

Kazakistan’da Zincirleme Trafik Kazası: 95 Araç Hasar Gördü

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 16:18

İçerik Devam Ediyor

Kazakistan’da kötü hava koşulları ve sürücülerin trafik kurallarına uymaması nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 95 araç hasar gördü. Kazakistan Ulusal Karayolları İşletme Şirketi (KazAvtoJol) tarafından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 13.28’de Astana-Petropavl karayolunda yaşandığı belirtildi.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kazaki...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şuçinsk istikametine doğru seyreden bazı sürücülerin, hız sınırını aşması ve güvenli takip mesafesine uymaması sonucu zincirleme kazanın meydana geldiği ifade edildi.

Şuçinsk istikametine doğru seyreden bazı sürücülerin, hız sınırını aşması ve güvenli takip mesafesine uymaması sonucu zincirleme kazanın meydana geldiği ifade edildi.

Kazanın boyutu 95 aracın hasar görmesiyle dikkat çekerken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Kazanın boyutu 95 aracın hasar görmesiyle dikkat çekerken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın