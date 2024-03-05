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Karı-Kocanın Bi' Acayip Fantezisi: Tasmayla Kapıya Başladığı Kocasını Sopayla Eğitmeye Çalıştı!

Karı-Kocanın Bi' Acayip Fantezisi: Tasmayla Kapıya Başladığı Kocasını Sopayla Eğitmeye Çalıştı!

Tiktok Köpek ilişki
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 16:35

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'@engelsiz.hayat' isimli bir TikTok hesabı tarafından paylaşıldığı görülen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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O görüntülerde bir adamın boynundan ip ile kapıya bağlandığı, kadının da elindeki sopa ile köpek gibi davranan kocasını eğitmeye çalıştığı anlar görülüyor.

O görüntülerde bir adamın boynundan ip ile kapıya bağlandığı, kadının da elindeki sopa ile köpek gibi davranan kocasını eğitmeye çalıştığı anlar görülüyor.

Vahşi köpek rolüne bürünen adam ile onu eğitmeye çalışan karısının bi' acayip fantezisine ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Vahşi köpek rolüne bürünen adam ile onu eğitmeye çalışan karısının bi' acayip fantezisine ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

İşte tepki çeken o görüntüler: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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Cübbeli Palpatine Hoca

Nerede gariban, nerede varoşşşş, nerede akıl sağlığını kaybetmiş olan varsa hepsinin yeri yurdu olmuş bu tiktok. Kapatılsın diyorlar ya? Sakın kapatılmasın. ... Devamını Gör

mamamia

fakirler :D

mamamia

netflikş ahlâk bozuyor (!) neyse de ben asıl şeyi merak ediyorum bunların çevresinde onları uyaracak bı insan evladı yok mu?

Cübbeli Palpatine Hoca

Bunların eş, dost, akraba, konu komşu gene bunlar gibi olduğundan doğal yaşamlarında gayet mutlular. Eminim uyarmak akıllarının ucuna bile gelmiyordur.

rcpbyrm

makarna ve ekmek fazla tüketilirse adlı çalışma.