Karı-Kocanın Bi' Acayip Fantezisi: Tasmayla Kapıya Başladığı Kocasını Sopayla Eğitmeye Çalıştı!

'@engelsiz.hayat' isimli bir TikTok hesabı tarafından paylaşıldığı görülen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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O görüntülerde bir adamın boynundan ip ile kapıya bağlandığı, kadının da elindeki sopa ile köpek gibi davranan kocasını eğitmeye çalıştığı anlar görülüyor.
Vahşi köpek rolüne bürünen adam ile onu eğitmeye çalışan karısının bi' acayip fantezisine ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
İşte tepki çeken o görüntüler: 👇
O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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Nerede gariban, nerede varoşşşş, nerede akıl sağlığını kaybetmiş olan varsa hepsinin yeri yurdu olmuş bu tiktok. Kapatılsın diyorlar ya? Sakın kapatılmasın. ... Devamını Gör
fakirler :D
netflikş ahlâk bozuyor (!) neyse de ben asıl şeyi merak ediyorum bunların çevresinde onları uyaracak bı insan evladı yok mu?
Bunların eş, dost, akraba, konu komşu gene bunlar gibi olduğundan doğal yaşamlarında gayet mutlular. Eminim uyarmak akıllarının ucuna bile gelmiyordur.
makarna ve ekmek fazla tüketilirse adlı çalışma.