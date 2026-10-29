Şampiyon Belli, İkinci Kim? Dünyanın En Çok Fındık Üreten Ülkeleri 2026 Listesi Belli Oldu!

Karadeniz'in yamaçlarında yetişen fındık, yıllardır Türkiye'nin dünyaya en çok tanıttığı ürünlerin başında geliyor ve fındık üretiminde birinci il olan Ordu başta olmak üzere Giresun, Samsun, Sakarya ve Düzce gibi illerde binlerce ailenin geçim kaynağı olmayı sürdürüyor. Fakat 2025 baharında bölgeyi vuran zirai don, bahçelerde ciddi kayıplara yol açtı ve INC verilerine göre Türkiye'nin 2025/26 sezonundaki üretimi 518 bin tona kadar geriledi.

Yeni sezonda ise tablo üreticinin yüzünü güldürecek şekilde değişti. INC'nin mayıs ayında paylaştığı tahmin, Türkiye'de kabuklu fındık üretiminin 809 bin 940 tona çıkacağını öngörüyor. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık yüzde 56'lık bir sıçrama anlamına geliyor ve Türkiye'yi 831 bin tonluk 2022/23 sezonundaki seviyeye yeniden yaklaştırıyor.