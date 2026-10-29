Şampiyon Belli, İkinci Kim? Dünyanın En Çok Fındık Üreten Ülkeleri 2026 Listesi Belli Oldu!
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Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri merak edilirken Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi'nin (INC) 2026/27 sezonu tahminleri, sıralamada uzun süredir görülmeyen bir yer değişikliğini gündeme taşıdı. Türkiye zirvedeki yerini rahatça korurken listenin hemen arkasındaki yarış ise epey kızıştı.
Kaynak: INC
Türkiye'nin fındık üretimi, zirai donla sarsılan geçen sezonun ardından yeniden toparlanma yoluna girdi.
Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri listesinde Türkiye, küresel üretimin yarısından fazlasını tek başına karşılıyor.
ABD, fındık üretiminde Şili'yi geride bırakarak Türkiye'nin en yakın rakibi konumuna yükseldi.
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