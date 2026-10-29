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Şampiyon Belli, İkinci Kim? Dünyanın En Çok Fındık Üreten Ülkeleri 2026 Listesi Belli Oldu!

Şampiyon Belli, İkinci Kim? Dünyanın En Çok Fındık Üreten Ülkeleri 2026 Listesi Belli Oldu!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.10.2026 - 19:07
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Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri merak edilirken Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi'nin (INC) 2026/27 sezonu tahminleri, sıralamada uzun süredir görülmeyen bir yer değişikliğini gündeme taşıdı. Türkiye zirvedeki yerini rahatça korurken listenin hemen arkasındaki yarış ise epey kızıştı.

Kaynak: INC

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Türkiye'nin fındık üretimi, zirai donla sarsılan geçen sezonun ardından yeniden toparlanma yoluna girdi.

Türkiye'nin fındık üretimi, zirai donla sarsılan geçen sezonun ardından yeniden toparlanma yoluna girdi.

Karadeniz'in yamaçlarında yetişen fındık, yıllardır Türkiye'nin dünyaya en çok tanıttığı ürünlerin başında geliyor ve fındık üretiminde birinci il olan Ordu başta olmak üzere Giresun, Samsun, Sakarya ve Düzce gibi illerde binlerce ailenin geçim kaynağı olmayı sürdürüyor. Fakat 2025 baharında bölgeyi vuran zirai don, bahçelerde ciddi kayıplara yol açtı ve INC verilerine göre Türkiye'nin 2025/26 sezonundaki üretimi 518 bin tona kadar geriledi.

Yeni sezonda ise tablo üreticinin yüzünü güldürecek şekilde değişti. INC'nin mayıs ayında paylaştığı tahmin, Türkiye'de kabuklu fındık üretiminin 809 bin 940 tona çıkacağını öngörüyor. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık yüzde 56'lık bir sıçrama anlamına geliyor ve Türkiye'yi 831 bin tonluk 2022/23 sezonundaki seviyeye yeniden yaklaştırıyor.

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri listesinde Türkiye, küresel üretimin yarısından fazlasını tek başına karşılıyor.

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri listesinde Türkiye, küresel üretimin yarısından fazlasını tek başına karşılıyor.

Türkiye'deki bu toparlanma küresel tabloya da doğrudan yansıdı. INC tahminlerine göre dünya genelinde kabuklu fındık üretiminin 2026/27 sezonunda 1 milyon 432 bin tonu aşması bekleniyor, bu da bir önceki sezondaki yaklaşık 1 milyon 80 bin tonluk üretimin üzerine 350 bin tondan fazla ekleneceği anlamına geliyor. Toplamın yaklaşık yüzde 57'si tek başına Türkiye'den gelirken sıralamanın geri kalanında Amerika kıtasından Asya'ya uzanan geniş bir coğrafya yer alıyor.

INC'nin tahminine göre fındık üretiminde dünya sıralamasının ilk 10'u ve beklenen üretim miktarları:

1. Türkiye: 809.940 ton

2. ABD: 123.500 ton

3. Şili: 120.000 ton

4. Çin: 100.000 ton

5. İtalya: 90.000 ton

6. Azerbaycan: 65.000 ton

7. Gürcistan: 45.000 ton

8. İran: 22.600 ton

9. İspanya: 10.530 ton

10. Fransa: 9.500 ton

İtalya'nın geçen yılki 65 bin tonluk üretimini 90 bin tona taşıması ve İspanya'nın yüzde 40'a yakın artış beklemesi, Avrupa'daki üreticiler için de verimli bir sezonun habercisi. Listede en çok konuşulan kısım ise Türkiye'nin hemen arkasındaki ikinci sırada yaşanan yer değişikliği oldu.

ABD, fındık üretiminde Şili'yi geride bırakarak Türkiye'nin en yakın rakibi konumuna yükseldi.

ABD, fındık üretiminde Şili'yi geride bırakarak Türkiye'nin en yakın rakibi konumuna yükseldi.

Geçen sezon Türkiye'nin ardından ikinci sırada yer alan Şili, 2026/27 tahminlerinde 120 bin tonla önceki yıla yakın bir üretimde kalırken ABD'nin üretiminin yüzde 12'yi aşan bir artışla 123 bin 500 tona çıkması bekleniyor. Aradaki fark yalnızca 3 bin 500 ton olsa da bu tablo ABD'yi dünya fındık üretiminde Türkiye'nin en yakın takipçisi yapıyor. Sektör raporlarına göre geçen sezon Türkiye'deki rekolte kaybı, yüksek fiyatlar ve kalite sorunları Şili fındığına dünya pazarında alan açmıştı; Türk fındığının yeniden bollaşmasıyla bu dengenin de değişmesi bekleniyor.

Rakamların kesinleşmiş hasat değil tahmin olduğunu da hatırlatmak gerek. Kahverengi kokarca ve kuraklık sezon boyunca üreticinin en büyük endişeleri arasında yer alırken Türkiye'de sonradan dile getirilen bazı tahminler, rekoltenin 700 bin ton civarında kalabileceğini öne sürüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ise 6 Ağustos'ta 2026 sezonu için fındık alım fiyatını kilogram başına 250 lira olarak açıklamıştı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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