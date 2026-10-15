Önce Deneme Ekimi Yapıldı, Sonra Üretim Patladı: Hedef 70 Bin Ton

Parlak, rakamlarla ilgili şu bilgileri verdi:

'Geçen yıl 946 dekarda 7 bin 857 ton üretim yapılmıştı. Süren hasat çalışmaları doğrultusunda bu yıl 8 bin dekar alanda 70 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Afyonkarahisar'da alternatif bir ürün olması ve sözleşmeli üretimin yaygınlaşması sayesinde ekim alanı ve verim her geçen gün artıyor. Ürettiğimiz kırmızı pancarlar başta Konya, Mersin ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.'