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Önce Deneme Ekimi Yapıldı, Sonra Üretim Patladı: Hedef 70 Bin Ton

Önce Deneme Ekimi Yapıldı, Sonra Üretim Patladı: Hedef 70 Bin Ton

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 19:24
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Afyonkarahisar’da alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan kırmızı pancarda büyük bir başarıya imza atıldı. Deneme amacıyla başlatılan ekimlerden yüksek verim elde edilmesi ve sözleşmeli tarımın yaygınlaşması sayesinde kentteki üretim adeta patlama yaptı. Geçen yıl 7 bin ton seviyesinde olan rekoltenin bu yıl 70 bin tona ulaşması bekleniyor.

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Afyonkarahisar’ın Türkiye’nin en önemli sebze üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, kırmızı pancarın kentte hızla öne çıkan bir ürün haline geldiğini belirtti.

Afyonkarahisar’ın Türkiye’nin en önemli sebze üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, kırmızı pancarın kentte hızla öne çıkan bir ürün haline geldiğini belirtti.

Parlak, rakamlarla ilgili şu bilgileri verdi:

'Geçen yıl 946 dekarda 7 bin 857 ton üretim yapılmıştı. Süren hasat çalışmaları doğrultusunda bu yıl 8 bin dekar alanda 70 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Afyonkarahisar'da alternatif bir ürün olması ve sözleşmeli üretimin yaygınlaşması sayesinde ekim alanı ve verim her geçen gün artıyor. Ürettiğimiz kırmızı pancarlar başta Konya, Mersin ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.'

Kırmızı pancarı bu yıl ilk kez deneyen ve başarılı sonuçlar alan üretici Enes Kelem ise kentte bu ekimin üç yıldır yaygınlaştığını aktardı.

Kırmızı pancarı bu yıl ilk kez deneyen ve başarılı sonuçlar alan üretici Enes Kelem ise kentte bu ekimin üç yıldır yaygınlaştığını aktardı.

Kelem, '100 dekarlık alanda deneme ekimi yaptık. Çok şükür sonuçlardan oldukça memnunuz ve ekmeye devam edeceğiz. Ürünümüz gıda boyası ve turşuluk olarak yoğun talep görüyor. Gelecek yıl hedefimiz üretim alanımızı bin dekara çıkarmak' dedi.

Aynı zamanda Tarım Orman Gençlik Konseyi Afyonkarahisar temsilcisi ve aile işletmesinin dördüncü kuşak temsilcisi olan Kelem, gençlerin tarım ve hayvancılığa yönelmesi için konsey bünyesinde yeni projeler yürütmeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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