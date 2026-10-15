Önce Deneme Ekimi Yapıldı, Sonra Üretim Patladı: Hedef 70 Bin Ton
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Afyonkarahisar’da alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan kırmızı pancarda büyük bir başarıya imza atıldı. Deneme amacıyla başlatılan ekimlerden yüksek verim elde edilmesi ve sözleşmeli tarımın yaygınlaşması sayesinde kentteki üretim adeta patlama yaptı. Geçen yıl 7 bin ton seviyesinde olan rekoltenin bu yıl 70 bin tona ulaşması bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afyonkarahisar’ın Türkiye’nin en önemli sebze üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, kırmızı pancarın kentte hızla öne çıkan bir ürün haline geldiğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırmızı pancarı bu yıl ilk kez deneyen ve başarılı sonuçlar alan üretici Enes Kelem ise kentte bu ekimin üç yıldır yaygınlaştığını aktardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın