Psikologlar Açıkladı: Yağmurlu Havaları Sevmemizin 3 Nedeni

Ancak bu tercih, yağmuru sevenlerin diğer insanlardan daha hassas, içe dönük ya da düşünceli olduğu anlamına illa ki gelmiyor. Yağmurlu günlerden hoşlanmanın tek bir psikolojik anlamı yok; bu, yalnızca sakin ortamlara duyulan bir yakınlık da olabilir.

Damlaların sesi, bulutlu gökyüzü ve sıcak bir yere sığınma imkânı rahatlamaya uygun bir ortam yaratabiliyor. Yağmuru sevenler için yağmurlu bir öğleden sonra, hafta içinde ertelenen işlere zaman ayırmak için bir mola anlamına geliyor.