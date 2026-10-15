Psikologlar Açıkladı: Yağmurlu Havaları Sevmemizin 3 Nedeni
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Yağmuru sevmek, kişinin anıları ve sakin anlardan keyif alma biçimiyle ilgili olabilir.
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Yağmur sesi gibi doğal sesler rahatlamaya ve stresi azaltmaya katkı sağlayabiliyor.
Dışarıdaki uyaranlar azaldığında bazı insanlar nasıl hissettiklerini gözden geçirecek alan buluyor.
Bir araştırma, havanın ruh hali üzerindeki etkisinin kişiden kişiye büyük ölçüde değiştiğini gösterdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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