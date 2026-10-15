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Psikologlar Açıkladı: Yağmurlu Havaları Sevmemizin 3 Nedeni

Psikologlar Açıkladı: Yağmurlu Havaları Sevmemizin 3 Nedeni

psikoloji Yağmur
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 18:38
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Kimi için yağmur, planları bozan kasvetli bir hava. Kimi içinse evde kalıp camdaki damlaların sesini dinlemek için en güzel bahane. Psikologlara göre yağmuru sevenler, bu sakin ortamı düşünmek ve kendi içine dönmek için değerlendiriyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Yağmuru sevmek, kişinin anıları ve sakin anlardan keyif alma biçimiyle ilgili olabilir.

Yağmuru sevmek, kişinin anıları ve sakin anlardan keyif alma biçimiyle ilgili olabilir.

Ancak bu tercih, yağmuru sevenlerin diğer insanlardan daha hassas, içe dönük ya da düşünceli olduğu anlamına illa ki gelmiyor. Yağmurlu günlerden hoşlanmanın tek bir psikolojik anlamı yok; bu, yalnızca sakin ortamlara duyulan bir yakınlık da olabilir.

Damlaların sesi, bulutlu gökyüzü ve sıcak bir yere sığınma imkânı rahatlamaya uygun bir ortam yaratabiliyor. Yağmuru sevenler için yağmurlu bir öğleden sonra, hafta içinde ertelenen işlere zaman ayırmak için bir mola anlamına geliyor.

Yağmur sesi gibi doğal sesler rahatlamaya ve stresi azaltmaya katkı sağlayabiliyor.

Yağmur sesi gibi doğal sesler rahatlamaya ve stresi azaltmaya katkı sağlayabiliyor.

Yine de bu etki kişiye ve koşullara göre değişiyor. Bazıları yağmurun sesini huzurlu bulurken bazıları bu sesten rahatsız olabiliyor.

Yağmuru dinlemek, pencereden dışarıyı izlemek, ertelenen bir kitabı okumak ya da sıcak bir çay veya kahve hazırlamak bu sakin anları değerlendirmenin yolları arasında sayılıyor.

Dışarıdaki uyaranlar azaldığında bazı insanlar nasıl hissettiklerini gözden geçirecek alan buluyor.

Dışarıdaki uyaranlar azaldığında bazı insanlar nasıl hissettiklerini gözden geçirecek alan buluyor.

Kişinin kendi düşüncelerini, duygularını ve hislerini gözlemlemesine içe bakış (introspeksiyon) deniyor. Bu durum yalnızca yağmurlu bir öğleden sonra değil; yürürken, müzik dinlerken ya da sessiz bir anda da ortaya çıkabiliyor.

Yalnız kalıp düşünmek, illa ki üzgün ya da yalnız hissetmek demek değil. Bazı durumlarda bu anlar keyifli olabiliyor ve duygusal olarak dinlenmeye katkı sağlayabiliyor. Ancak deneyim kişinin ruh haline bağlı; sessizlik bazıları için düşünceleri toparlamaya yardım ederken bazılarında endişeyi artırabiliyor.

Bir araştırma, havanın ruh hali üzerindeki etkisinin kişiden kişiye büyük ölçüde değiştiğini gösterdi.

Bir araştırma, havanın ruh hali üzerindeki etkisinin kişiden kişiye büyük ölçüde değiştiğini gösterdi.

2011'de yayımlanan araştırmada 497 genç, 30 gün boyunca her gün ruh hallerini bildirdi ve bu kayıtlar gerçek hava verileriyle karşılaştırıldı. Araştırmacılar dört farklı tip belirledi ve aynı tipleri gençlerin annelerinde de buldu.

Sıcak ve güneşli havada keyfi yerine gelen 'yaz sevenler'in yanında, havadan pek etkilenmeyenler ve güneşli havada ruh hali kötüleşenler de vardı. Dördüncü grup ise yağmurlu günlerde özellikle kötü hisseden 'yağmur sevmeyenler'di. Bu tiplerden ikisinde anne ile çocuğun benzer tepki vermesi, havaya karşı hassasiyetin aileden geçebileceğini düşündürdü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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