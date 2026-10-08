Psikologlar Cevapladı: Şemsiye Olmasına Rağmen Yağmur Yağdığında Neden Tente Altına Giriyoruz?

Araştırma sonuçlarına göre, yağmurlu havalarda korunaklı bir alanın varlığı, kat edilen mesafeden çok daha kritik bir rol oynuyor. İnsanlar gidecekleri yere giden en kısa yoldan ziyade, kendilerini hava koşullarından en iyi koruyacak rotayı tercih ediyor.

Şemsiye baş ve üst vücut bölgesini korusa da rüzgarın etkisiyle açılı gelen yağmur damlalarını, bacaklara sıçrayan suları tamamen engelleyemiyor. Tenteler ve çatı altları ise yağmura karşı ikinci bir bariyer işlevi görerek suya maruz kalma riskini minimuma indiriyor.