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Psikologlar Cevapladı: Şemsiye Olmasına Rağmen Yağmur Yağdığında Neden Tente Altına Giriyoruz?

Psikologlar Cevapladı: Şemsiye Olmasına Rağmen Yağmur Yağdığında Neden Tente Altına Giriyoruz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 15:05
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Yağmurlu günlerde elinde şemsiyesi olmasına rağmen kaldırımdaki tentelerin, balkonların veya çatı uzantılarının altından yürümeye gayret eden insanları görmek oldukça yaygındır. İlk bakışta çelişkili veya gereksiz görünen bu durumun arkasında, insan psikolojisi ve pratik konfor arayışı yatıyor.

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Çevre Psikolojisi Dergisi’nde (Journal of Environmental Psychology) yayımlanan bir araştırma, yayaların güzergah seçimlerini etkileyen faktörleri inceledi.

Çevre Psikolojisi Dergisi’nde (Journal of Environmental Psychology) yayımlanan bir araştırma, yayaların güzergah seçimlerini etkileyen faktörleri inceledi.

Araştırma sonuçlarına göre, yağmurlu havalarda korunaklı bir alanın varlığı, kat edilen mesafeden çok daha kritik bir rol oynuyor. İnsanlar gidecekleri yere giden en kısa yoldan ziyade, kendilerini hava koşullarından en iyi koruyacak rotayı tercih ediyor.

Şemsiye baş ve üst vücut bölgesini korusa da rüzgarın etkisiyle açılı gelen yağmur damlalarını, bacaklara sıçrayan suları tamamen engelleyemiyor. Tenteler ve çatı altları ise yağmura karşı ikinci bir bariyer işlevi görerek suya maruz kalma riskini minimuma indiriyor.

Psikologlar, bu davranışı mevcut rahatsızlık hissini azaltma ve konfor alanını koruma arzusu olarak değerlendiriyor.

Psikologlar, bu davranışı mevcut rahatsızlık hissini azaltma ve konfor alanını koruma arzusu olarak değerlendiriyor.

İnsanlar çevresel koşullara göre hareketlerini anlık olarak adapte ediyor; açık alanda kalmak ile ek koruma sunan bir alan arasında seçim yapmaları gerektiğinde psikolojik olarak maksimum korumayı seçiyorlar.

Özetle, şemsiyeyle çatı altından yürümek mantıksız bir alışkanlık değil; kişinin daha az ıslanmak ve daha konforlu hareket etmek amacıyla yaptığı pratik ve doğal bir tercih.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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