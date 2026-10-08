Psikologlar Cevapladı: Şemsiye Olmasına Rağmen Yağmur Yağdığında Neden Tente Altına Giriyoruz?
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Yağmurlu günlerde elinde şemsiyesi olmasına rağmen kaldırımdaki tentelerin, balkonların veya çatı uzantılarının altından yürümeye gayret eden insanları görmek oldukça yaygındır. İlk bakışta çelişkili veya gereksiz görünen bu durumun arkasında, insan psikolojisi ve pratik konfor arayışı yatıyor.
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Çevre Psikolojisi Dergisi’nde (Journal of Environmental Psychology) yayımlanan bir araştırma, yayaların güzergah seçimlerini etkileyen faktörleri inceledi.
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Psikologlar, bu davranışı mevcut rahatsızlık hissini azaltma ve konfor alanını koruma arzusu olarak değerlendiriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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