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Fındık, Ceviz Yanında Halt Etmiş: Kalbi Koruyan En Faydalı Kuruyemiş Belli Oldu

Fındık, Ceviz Yanında Halt Etmiş: Kalbi Koruyan En Faydalı Kuruyemiş Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 14:06
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Healthline'ın uzman incelemesinden geçen listesinde 9 kuruyemiş sağlık açısından sıralandı. Türkiye'de en çok tüketilenler arasında yer alan ceviz ve fındık listenin zirvesine çıkamadı. Peki zirvedeki isim hangi kuruyemiş oldu?

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Listenin son sıralarında yer fıstığı, fındık, Brezilya cevizi ve makadamya cevizi bulunuyor.

Listenin son sıralarında yer fıstığı, fındık, Brezilya cevizi ve makadamya cevizi bulunuyor.

Listenin dokuzuncu ve son sırasındaki yer fıstığı, baklagiller ailesinde yer almasına karşın kuruyemişlerle birlikte değerlendiriliyor. Yaklaşık 28 gramında 7 gram protein bulunan yer fıstığı, folat, magnezyum ve antioksidanlar açısından zengin.

Sekizinci sıradaki fındık sağlıklı yağ, protein ve lif içeriyor. E vitamini, magnezyum ve manganez açısından zengin olan fındığın bitkisel bileşiklerinin antioksidan ve anti-inflamatuar etkileri olduğu belirtiliyor. Yedinci sıradaki Brezilya cevizi ise özellikle yüksek selenyum içeriğiyle biliniyor. Selenyum tiroit hormonlarının üretimi ve DNA sentezinde görev yapıyor, ancak aşırı tüketilmemesi öneriliyor.

Altıncı sıradaki makadamya cevizinin yaklaşık 28 gramında 21,5 gram yağ bulunuyor. Manganez ve bakır içeren makadamya, diğer kuruyemişlere göre karbonhidrat oranının düşük olmasıyla da öne çıkıyor.

Listenin üst sıralarında ise pekan cevizi, kaju, ceviz ve antep fıstığı yer alıyor.

Listenin üst sıralarında ise pekan cevizi, kaju, ceviz ve antep fıstığı yer alıyor.

Beşinci sıradaki pekan cevizi, çinko ve manganez içeriğiyle dikkat çekiyor. Çinko bağışıklık sistemi, yara iyileşmesi ve DNA sentezi süreçlerinde rol oynuyor. Pekanın LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinde de olumlu etkileri olduğu ifade ediliyor.

Dördüncü sıradaki kajunun yaklaşık 28 gramında 5 gram protein bulunuyor. K vitamini, magnezyum ve manganez de kemik sağlığı açısından önemli besin öğeleri arasında sayılıyor. Üçüncü sıradaki ceviz ise bakır ve magnezyum açısından zengin. Bitkisel omega-3 yağ asidi ALA bakımından da dikkat çeken cevizin kalp sağlığıyla ilişkili çeşitli göstergeler üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtiliyor.

İkinci sıradaki antep fıstığı, diğer kuruyemişlere kıyasla daha düşük kalori ve yağ içeriğiyle öne çıkıyor. Protein, lif, B6 vitamini ve fosfor sağlayan fıstık, lutein ve zeaksantin gibi antioksidan bileşikler de barındırıyor.

Listenin birincisi badem, E vitamini ve magnezyum içeriğiyle kalp ve damar sağlığı göstergelerini olumlu etkiliyor.

Listenin birincisi badem, E vitamini ve magnezyum içeriğiyle kalp ve damar sağlığı göstergelerini olumlu etkiliyor.

Listenin zirvesindeki bademin yaklaşık 28 gramında 6 gram protein ve 3 gram lif bulunuyor. Badem, E vitamini ve magnezyum açısından da zengin. E vitamini, hücreleri oksidatif hasara karşı koruyan, yağda çözünen bir antioksidan olarak işlev görüyor.

Bademin kolesterol ve kalp-damar risk göstergeleri üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtiliyor. Healthline'da yer alan 2021 tarihli bir çalışmaya göre, 219 genç yetişkinin katıldığı denemede günde yaklaşık 56 gram badem tüketenlerde LDL kolesterol, iltihap göstergeleri ve HbA1c düzeylerinde anlamlı düşüş görüldü.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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