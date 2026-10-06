Fındık, Ceviz Yanında Halt Etmiş: Kalbi Koruyan En Faydalı Kuruyemiş Belli Oldu

Listenin dokuzuncu ve son sırasındaki yer fıstığı, baklagiller ailesinde yer almasına karşın kuruyemişlerle birlikte değerlendiriliyor. Yaklaşık 28 gramında 7 gram protein bulunan yer fıstığı, folat, magnezyum ve antioksidanlar açısından zengin.

Sekizinci sıradaki fındık sağlıklı yağ, protein ve lif içeriyor. E vitamini, magnezyum ve manganez açısından zengin olan fındığın bitkisel bileşiklerinin antioksidan ve anti-inflamatuar etkileri olduğu belirtiliyor. Yedinci sıradaki Brezilya cevizi ise özellikle yüksek selenyum içeriğiyle biliniyor. Selenyum tiroit hormonlarının üretimi ve DNA sentezinde görev yapıyor, ancak aşırı tüketilmemesi öneriliyor.

Altıncı sıradaki makadamya cevizinin yaklaşık 28 gramında 21,5 gram yağ bulunuyor. Manganez ve bakır içeren makadamya, diğer kuruyemişlere göre karbonhidrat oranının düşük olmasıyla da öne çıkıyor.