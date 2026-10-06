Fındık, Ceviz Yanında Halt Etmiş: Kalbi Koruyan En Faydalı Kuruyemiş Belli Oldu
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Healthline'ın uzman incelemesinden geçen listesinde 9 kuruyemiş sağlık açısından sıralandı. Türkiye'de en çok tüketilenler arasında yer alan ceviz ve fındık listenin zirvesine çıkamadı. Peki zirvedeki isim hangi kuruyemiş oldu?
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Listenin son sıralarında yer fıstığı, fındık, Brezilya cevizi ve makadamya cevizi bulunuyor.
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Listenin üst sıralarında ise pekan cevizi, kaju, ceviz ve antep fıstığı yer alıyor.
Listenin birincisi badem, E vitamini ve magnezyum içeriğiyle kalp ve damar sağlığı göstergelerini olumlu etkiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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