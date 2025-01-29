Kar Maskeli 3 Soyguncu Kuyumcu Dükkanına Girdi: Paniğe Kapılıp Altınları Almadan Kaçtılar

Kütahya’da, kar maskeli 3 kişi, bir kuyumcu dükkanına girerek işletme sahibine tabanca doğrulttu ve altınları yanlarında getirdikleri çantaya doldurmasını istedi. Ancak, paniğe kapılan soyguncular, altınları almadan hızla dükkanı terk etti. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Asayiş ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve araştırmalar sonucu şüphelilerin M.F., M.E.A. ve H.Ş. olduğunu tespit etti. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
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Olayda kullanılan tabancanın kurusıkı olduğu belirlenirken, silah, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda saksının içine gizlenmiş olarak bulundu.
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