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Kar Maskeli 3 Soyguncu Kuyumcu Dükkanına Girdi: Paniğe Kapılıp Altınları Almadan Kaçtılar

Kar Maskeli 3 Soyguncu Kuyumcu Dükkanına Girdi: Paniğe Kapılıp Altınları Almadan Kaçtılar

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 13:23

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Kütahya’da, kar maskeli 3 kişi, bir kuyumcu dükkanına girerek işletme sahibine tabanca doğrulttu ve altınları yanlarında getirdikleri çantaya doldurmasını istedi. Ancak, paniğe kapılan soyguncular, altınları almadan hızla dükkanı terk etti. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Asayiş ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve araştırmalar sonucu şüphelilerin M.F., M.E.A. ve H.Ş. olduğunu tespit etti. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve araştırmalar sonucu şüphelilerin M.F., M.E.A. ve H.Ş. olduğunu tespit etti. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda kullanılan tabancanın kurusıkı olduğu belirlenirken, silah, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda saksının içine gizlenmiş olarak bulundu.

Olayda kullanılan tabancanın kurusıkı olduğu belirlenirken, silah, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda saksının içine gizlenmiş olarak bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.F. ve M.E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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