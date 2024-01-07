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'Kalabalık Yapıyor' Diyerek Sokaktaki İnternet Kablolarını Testere ile Kesen Vatandaş

'Kalabalık Yapıyor' Diyerek Sokaktaki İnternet Kablolarını Testere ile Kesen Vatandaş

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 13:11

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İstanbul Sultangazi'de yaşayan bir vatandaş, sokaktaki internet kablolarını 'kalabalık yapıyorlardı' diyerek el testeresi ile kesti.

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Sokakta yaşayan ve iş yeri bulunan Hasan Karakuş'un internet erişiminin gitmesi ile ilgili firmayı araması üzerine ortaya çıkan olayda, sorunu incelemeye gelen ekipler kabloların kesildiğini fark etti.

Sokakta yaşayan ve iş yeri bulunan Hasan Karakuş'un internet erişiminin gitmesi ile ilgili firmayı araması üzerine ortaya çıkan olayda, sorunu incelemeye gelen ekipler kabloların kesildiğini fark etti.

Bunun üzerine Karakuş, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, kabloların sokakta oturan komşuları tarafından el testeresi ile kesildiğini gördü.

Bunun üzerine Karakuş, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, kabloların sokakta oturan komşuları tarafından el testeresi ile kesildiğini gördü.

Kabloları kesen komşuları ise, 'İşe yaramıyor ve kalabalık yapıyor diye kabloları kestim. O kablolar iptal olmuştu. İnternet erişiminde kesinti olması mümkün değil. İnternetle alakası yok. Kabloları topladım duruyor orada. İnternet erişimi var' diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber

İşte o anlar: 👇

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