'Kalabalık Yapıyor' Diyerek Sokaktaki İnternet Kablolarını Testere ile Kesen Vatandaş

İstanbul Sultangazi'de yaşayan bir vatandaş, sokaktaki internet kablolarını 'kalabalık yapıyorlardı' diyerek el testeresi ile kesti.
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Sokakta yaşayan ve iş yeri bulunan Hasan Karakuş'un internet erişiminin gitmesi ile ilgili firmayı araması üzerine ortaya çıkan olayda, sorunu incelemeye gelen ekipler kabloların kesildiğini fark etti.
Bunun üzerine Karakuş, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, kabloların sokakta oturan komşuları tarafından el testeresi ile kesildiğini gördü.
İşte o anlar: 👇
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