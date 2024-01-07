'Kalabalık Yapıyor' Diyerek Sokaktaki İnternet Kablolarını Testere ile Kesen Vatandaş

Kabloları kesen komşuları ise, 'İşe yaramıyor ve kalabalık yapıyor diye kabloları kestim. O kablolar iptal olmuştu. İnternet erişiminde kesinti olması mümkün değil. İnternetle alakası yok. Kabloları topladım duruyor orada. İnternet erişimi var' diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber