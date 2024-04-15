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Kafede Otururken Kafasına Güvercin Konan Kadın O Anlarıyla İzleyenleri Güldürdü

Kafede Otururken Kafasına Güvercin Konan Kadın O Anlarıyla İzleyenleri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 14:53

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@varmisyokmus0 kullanıcı adıyla TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, arkadaşıyla kafede otururken yaşadığı anları paylaşınca viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İkili kafenin cam kenarı tarafında oturken birden bir güvercin gelip genç kadının kafasına konmuştu.

İkili kafenin cam kenarı tarafında oturken birden bir güvercin gelip genç kadının kafasına konmuştu.

Ve o anlara bakılırsa bu durumdan ne kuş ne de genç kadın rahatsız görünüyordu.

Ve o anlara bakılırsa bu durumdan ne kuş ne de genç kadın rahatsız görünüyordu.

Bu komik anlar karşısında izleyiciler ise yorumlarda buluştu. Kimisi talih kuşu derken kimisi de genç kadını Disney prenseslerine benzetti.

Bu komik anlar karşısında izleyiciler ise yorumlarda buluştu. Kimisi talih kuşu derken kimisi de genç kadını Disney prenseslerine benzetti.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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