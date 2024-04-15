Kafede Otururken Kafasına Güvercin Konan Kadın O Anlarıyla İzleyenleri Güldürdü

Mert Demiri'n Daha Kötüsünü Hiç Duymadığınız Kız Tavlama Şarkıları Yüzünüzü Buruşturacak

Bir Dönem TikTok'ta Yediği Çiğ Gıdalarla Aklımızı Alan Dr. Tuba Güleç Bu Sefer de Hayat Tavsiyesi Verdi!