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Abdest Alırken Kolaylık Sağlaması İçin Üretilen Tırnaklı Yüzükler Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Abdest Alırken Kolaylık Sağlaması İçin Üretilen Tırnaklı Yüzükler Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 14:20

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Son zamanlarda uzun tırnaklar günden güne moda olurken bir sayfa, ibadet edenler abdest alırken ojelerini silmekle uğraşmasın diye tırnaklı yüzükler üretti. Nasıl kullanıldığı anlatılan video sosyal medyada paylaşılınca ise tartışmalara yol açtı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Ürün, tırnaklara yüzük gibi takılıyor ve üstüne de takma tırnak yapıştırılabiliyordu.

Ürün, tırnaklara yüzük gibi takılıyor ve üstüne de takma tırnak yapıştırılabiliyordu.

Ancak sosyal medya kullanıcılarından bazıları her şeye heves edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Ancak sosyal medya kullanıcılarından bazıları her şeye heves edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Bazıları ise herkesin istediğini yapmakta özgür olduğunu söyleyerek ürünü mantıklı bulduklarını ifade etti.

Bazıları ise herkesin istediğini yapmakta özgür olduğunu söyleyerek ürünü mantıklı bulduklarını ifade etti.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu.👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu.👇
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