Kafamızda Yine Deli Sorular: Duble İskenderi Yakmak İçin Ne Kadar Koşmak Gerekir?

@ayseilefitol adlı kullanıcının duble iskenderi gömdükten sonra aldığı kalorileri kaç kilometrede yakabileceğini ölçtüğü anlar gündem oldu!
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Bazılarımızın (umuyoruz ki çoğumuzun🙈) bir duble iskender gömmek için yapmayacağı şey yoktur!
Yoğurdu, sosu, üstüne dökülen cosur cosur tereyağı derken yesek de kilo almasak keşke dedirten kıymetlilerimizden biri iskender...
@ayseilefitol adlı kullanıcı da tam olarak bunu düşünmüş olacak ki duble iskender yedikten sonra aldığı kaloriyi yakmak için ne kadar koşmak gerektiğini hesaplamaya karar vermiş kendisi!
1 saat 24 dakika boyunca 16 kilometre 750 metre koşarak da iskenderle aldığı 1067 kaloriyi mis gibi yakmış 👌
İşte o anlar! 👇 Söz sizde. Ne diyorsunuz, değer mi? Değmez mi? Hadi yorumlarda buluşalım!
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