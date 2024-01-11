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Kafamızda Yine Deli Sorular: Duble İskenderi Yakmak İçin Ne Kadar Koşmak Gerekir?

Kafamızda Yine Deli Sorular: Duble İskenderi Yakmak İçin Ne Kadar Koşmak Gerekir?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
12.01.2024 - 02:18

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@ayseilefitol adlı kullanıcının duble iskenderi gömdükten sonra aldığı kalorileri kaç kilometrede yakabileceğini ölçtüğü anlar gündem oldu!

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Bazılarımızın (umuyoruz ki çoğumuzun🙈) bir duble iskender gömmek için yapmayacağı şey yoktur!

Bazılarımızın (umuyoruz ki çoğumuzun🙈) bir duble iskender gömmek için yapmayacağı şey yoktur!

Yoğurdu, sosu, üstüne dökülen cosur cosur tereyağı derken yesek de kilo almasak keşke dedirten kıymetlilerimizden biri iskender...

@ayseilefitol adlı kullanıcı da tam olarak bunu düşünmüş olacak ki duble iskender yedikten sonra aldığı kaloriyi yakmak için ne kadar koşmak gerektiğini hesaplamaya karar vermiş kendisi!

@ayseilefitol adlı kullanıcı da tam olarak bunu düşünmüş olacak ki duble iskender yedikten sonra aldığı kaloriyi yakmak için ne kadar koşmak gerektiğini hesaplamaya karar vermiş kendisi!

1 saat 24 dakika boyunca 16 kilometre 750 metre koşarak da iskenderle aldığı 1067 kaloriyi mis gibi yakmış 👌

1 saat 24 dakika boyunca 16 kilometre 750 metre koşarak da iskenderle aldığı 1067 kaloriyi mis gibi yakmış 👌

İşte o anlar! 👇 Söz sizde. Ne diyorsunuz, değer mi? Değmez mi? Hadi yorumlarda buluşalım!

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