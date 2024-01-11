Kafamızda Yine Deli Sorular: Duble İskenderi Yakmak İçin Ne Kadar Koşmak Gerekir?

Tek 'N' ile Günaydın Yazan Sevgilisiyle Kavga Eden Kadın: "Dün Sabah Neden 'Günaydın Aşkım' Yazdın?"

Annesi Kakülünü Kısa Kestiği İçin Sinir Krizi Geçiren Ufaklık

42.Yıla Özel Romantik Anlar! Meral Akşener Evlilik Yıldönümünü Fasılla Kutladı

Galatasaray'ın 3 Penaltı Beklemesine Bülent Uygun'dan Cevap: "Penaltımsı mı?"

İlk Kez Kavga Eden 40 Yıllık Evli Çift Vazoyla Birbirlerini Başından Yaraladı: 'İlk Kavgada Böyle Oldu'

Gucci ve Chanel Alabilmek İçin Dilenen Rus Kadınları Gören Türk: 'Para Değil Canını Veresi Geliyor İnsanın'

Üst Geçit Kullanmak Yerine Yolun Ortasından Karşıya Geçen Aile Aracın Feci Şekilde Kaza Yapmasına Neden Oldu