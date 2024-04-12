Görüş Bildir
Haberler
Video
Kadınların "Bir Ayıyla mı Yoksa Erkekle mi Ormanda Mahsur Kalmayı Dilerdin?" Sorusuna Cevabı Şaşırtmadı

Kadınların "Bir Ayıyla mı Yoksa Erkekle mi Ormanda Mahsur Kalmayı Dilerdin?" Sorusuna Cevabı Şaşırtmadı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 20:45

İçerik Devam Ediyor

Bir sokak röportajında kadınlara 'Ormanda bir ayıyla mı yoksa bir erkekle mi mahsur kalmayı dilerdin?' diye soruldu. Cevap şaşırtmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yurt dışında yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu.

Yurt dışında yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu.

Muhabirin kadınlara ilginç sorusuna verilen yanıtlar hiç de şaşırtmadı.

Muhabirin kadınlara ilginç sorusuna verilen yanıtlar hiç de şaşırtmadı.

Kadınların çoğunluğu "Ormanda bir ayıyla mı yoksa bir erkekle mi mahsur kalmayı dilerdiniz?" sorusuna "Ayı" yanıtını verdi.

Kadınların çoğunluğu "Ormanda bir ayıyla mı yoksa bir erkekle mi mahsur kalmayı dilerdiniz?" sorusuna "Ayı" yanıtını verdi.

Kadınlar verdikleri yanıtın sebebini ise "Erkeklerin ayıdan daha korkutucu olduğu" yönünde belirtti.

Kadınlar verdikleri yanıtın sebebini ise "Erkeklerin ayıdan daha korkutucu olduğu" yönünde belirtti.

İşte o röportaj:

İçeriğin Devamı Aşağıda

"En azından bir ayıdan ne bekleyeceğini biliyorsun. bir erkek için aynısını söyleyemezsin."

"En azından bir ayıdan ne bekleyeceğini biliyorsun. bir erkek için aynısını söyleyemezsin."
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mamamia

Olaya taciz, tecavüz vs diye bu kadar dramatik yaklaşmıcam ha bir erkek ha bir ayı dicem (genelleme değildir, üstüne alınmak isteyen alınabilir sadece) :p

Y

Ayı aç değilse işine bakar diyecek kadar doğadan bihabersen ayı dersin tabii.