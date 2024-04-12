Kadınların "Bir Ayıyla mı Yoksa Erkekle mi Ormanda Mahsur Kalmayı Dilerdin?" Sorusuna Cevabı Şaşırtmadı

Bir sokak röportajında kadınlara 'Ormanda bir ayıyla mı yoksa bir erkekle mi mahsur kalmayı dilerdin?' diye soruldu. Cevap şaşırtmadı.
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Yurt dışında yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu.
Muhabirin kadınlara ilginç sorusuna verilen yanıtlar hiç de şaşırtmadı.
Kadınların çoğunluğu "Ormanda bir ayıyla mı yoksa bir erkekle mi mahsur kalmayı dilerdiniz?" sorusuna "Ayı" yanıtını verdi.
Kadınlar verdikleri yanıtın sebebini ise "Erkeklerin ayıdan daha korkutucu olduğu" yönünde belirtti.
İşte o röportaj:
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"En azından bir ayıdan ne bekleyeceğini biliyorsun. bir erkek için aynısını söyleyemezsin."
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Olaya taciz, tecavüz vs diye bu kadar dramatik yaklaşmıcam ha bir erkek ha bir ayı dicem (genelleme değildir, üstüne alınmak isteyen alınabilir sadece) :p
Ayı aç değilse işine bakar diyecek kadar doğadan bihabersen ayı dersin tabii.