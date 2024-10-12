Kadın Cinayetlerini Protesto Etmek İsteyen Bir Grup Öğrenci Şanışer'in Susamam Şarkısının Sözlerini Kullandı

Sadece birkaç gün içinde peş peşe yaşadığımız kadın cinayetleri, taciz ve şiddet olayları ülkenin dört bir yanında öfkeye sebep oldu. Okullar da dahil pek çok yerde eylemler düzenlenmeye başladı.
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Bir üniversitede düzenlenen eylemde Şanışer'in geçtiğimiz yıllarda pek çok müzisyenle bir araya gelerek yaptığı "Susamam" şarkısı hatırlandı.
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Eylem tüyleri diken diken ederken, şarkının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hiçbir şeyin değişmemiş olması, yaşanan olaylar üzerine bir kere daha düşündürdü.
İşte o video;
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