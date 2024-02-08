'Kaç Tane 2000'ler Türkçe Pop Şarkısı Biliyorsun?' Testi Yapan Gençler Size Yaşlandığınızı Hissettirecek

'@su.de.suu' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, arkadaşı ile birlikte 'Kaç tane 2000'ler Türkçe pop şarkısı biliyorsun?' testi yaptıkları anlar ile gündem oldular.
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2000'lerde piyasaya çıkmış ve 90'lı yıllar ve öncesinde doğanların ezberinde olan 11 şarkıyı dinleyen gençler çok çok az şarkıyı bildiler.
2001 doğumlu olan gençlerin 2000'lerde çıkan ve popüler olan şarkıları bilememesi size ne kadar yaşlandığınızı hissettirecek.
İşte gündem olan o video: 👇
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