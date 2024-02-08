'Kaç Tane 2000'ler Türkçe Pop Şarkısı Biliyorsun?' Testi Yapan Gençler Size Yaşlandığınızı Hissettirecek

Sesli Panel Kullanmayı Öğrenen Kedinin Sürekli "Beni Öp" Butonuna Basması Size Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Zeyrek'ten Lütfü Savaş'a: 'Erdoğan, Gezi Olaylarını Nasıl Yorumluyorsa Siz de Protestoları Öyle Yorumladınız'