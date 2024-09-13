İzmir'de Bir Kişi, Milyonlarca Liralık Ferrari'nin Bagajına Koyduğu Yemle Atını Besledi

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İzmir'de bir çiftlikte yaşayan vatandaş, 20 milyonluk Ferrari 458 Spider model aracının bagajını samanla doldurarak atını besledi.
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Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili bazı kullanıcılar 'Görgüsüzlük' yorumu yaptı.
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Ferrari bir bam koyar o arabayı Tamir bile ettiremez. Ferrari bir classic bozulmaz. O hayatında ikinci Ferrari'nin arabasını aalmaz.
İşte bu paranın kaynağı araştırılmalı
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