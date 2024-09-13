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İzmir'de Bir Kişi, Milyonlarca Liralık Ferrari'nin Bagajına Koyduğu Yemle Atını Besledi

İzmir'de Bir Kişi, Milyonlarca Liralık Ferrari'nin Bagajına Koyduğu Yemle Atını Besledi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 17:36

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İzmir'de bir çiftlikte çekildiği iddia edilen görüntülerde bir kişi, 20 milyonluk Ferrari marka aracının bagajını samanla doldurarak atını besledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

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İzmir'de bir çiftlikte yaşayan vatandaş, 20 milyonluk Ferrari 458 Spider model aracının bagajını samanla doldurarak atını besledi.

İzmir'de bir çiftlikte yaşayan vatandaş, 20 milyonluk Ferrari 458 Spider model aracının bagajını samanla doldurarak atını besledi.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili bazı kullanıcılar 'Görgüsüzlük' yorumu yaptı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili bazı kullanıcılar 'Görgüsüzlük' yorumu yaptı.

 İşte o anlar; 🎥 👇

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Naci Kir

Ferrari bir bam koyar o arabayı Tamir bile ettiremez. Ferrari bir classic bozulmaz. O hayatında ikinci Ferrari'nin arabasını aalmaz.

Sinan Yıldırım

İşte bu paranın kaynağı araştırılmalı

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