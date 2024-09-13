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Namaza Geç Kalan Adamı Camiye Yetiştiren Motorcu: "Sevabı Kaptık"

Namaza Geç Kalan Adamı Camiye Yetiştiren Motorcu: "Sevabı Kaptık"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 16:59

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Namaza yetişmek için yardım isteyen adamı camiye yetiştiren motorcunun paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Adamı camiye yetiştiren motorcu videoya 'Sevabı kaptık' notunu düştü. 

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Ülkemizde yaşanan trafik tartışmaları sıklıkla motosikletçilerin kask veya motosiklet kamerasına yansırken bu defa izleyenleri gülümsetecek bir görüntü geldi.

Ülkemizde yaşanan trafik tartışmaları sıklıkla motosikletçilerin kask veya motosiklet kamerasına yansırken bu defa izleyenleri gülümsetecek bir görüntü geldi.

Namaza yetişmeye çalışan adamın isteğini kırmayan motorcu, artçı olarak oladığı gitmek istediği camiye kadar götürdü. Yolculuk sırasında büyük mutluluk yaşayan adam, motorcuya teşekkür ederek camiye gitti. Videoyu paylaşan motorcu, "Sevabı kaptık" notunu düştü.

Namaza yetişmeye çalışan adamın isteğini kırmayan motorcu, artçı olarak oladığı gitmek istediği camiye kadar götürdü. Yolculuk sırasında büyük mutluluk yaşayan adam, motorcuya teşekkür ederek camiye gitti. Videoyu paylaşan motorcu, "Sevabı kaptık" notunu düştü.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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