Namaza Geç Kalan Adamı Camiye Yetiştiren Motorcu: "Sevabı Kaptık"

Namaza yetişmek için yardım isteyen adamı camiye yetiştiren motorcunun paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Adamı camiye yetiştiren motorcu videoya 'Sevabı kaptık' notunu düştü.
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Ülkemizde yaşanan trafik tartışmaları sıklıkla motosikletçilerin kask veya motosiklet kamerasına yansırken bu defa izleyenleri gülümsetecek bir görüntü geldi.
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Namaza yetişmeye çalışan adamın isteğini kırmayan motorcu, artçı olarak oladığı gitmek istediği camiye kadar götürdü. Yolculuk sırasında büyük mutluluk yaşayan adam, motorcuya teşekkür ederek camiye gitti. Videoyu paylaşan motorcu, "Sevabı kaptık" notunu düştü.
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