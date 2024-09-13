Caddede Hız Yapıp Çarptığı Arabayı Suçladı! "Bunlara Ehliyeti Kim Veriyor?"

Nerede olduğu bilinmeyen bir caddede aracıyla hızla ilerleyen sürücü dönüş yapmaya çalışan bir araca çarptı. Kendi kusurunu kabul etmeyen sürücü videoya, 'Bunlara ehliyeti kim veriyor?' notunu düştü.
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Tehlikeli bir şekilde cadde üzerinde hızla ilerleyen sürücü, yolda dönüş yapmaya çalışan bir araca çarptı.
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Kendisinin kusuru olmadığını söyleyen sürücü "Bizi gördüğü halde yola çıkıyor. Bunlara ehliyeti kim veriyor?" diyerek yolda manevra yapan sürücüyü suçladı.
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aynı yerden almışsınız işte nesini merak ediyon