Bakım, Kahvaltı, Kahve, Tatlı: Girls Date İçin Bir Günde Harcadığı Para Miktarı Dudak Uçuklattı!

Sosyal medyada içerik üreticisi olan genç kadın, arkadaşıyla birlikte girls date yaptığı bir günde yaptığı harcamaların fiyatlarını listeledi. Bakım, kahvaltı, kahve ve tatlıdan oluşan listeye 3725 TL harcayan genç, izleyenleri hayrete düşürdü.