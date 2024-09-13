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Bakım, Kahvaltı, Kahve, Tatlı: Girls Date İçin Bir Günde Harcadığı Para Miktarı Dudak Uçuklattı!

Bakım, Kahvaltı, Kahve, Tatlı: Girls Date İçin Bir Günde Harcadığı Para Miktarı Dudak Uçuklattı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 14:34

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Sosyal medyada içerik üreticisi olan genç kadın, arkadaşıyla birlikte girls date yaptığı bir günde yaptığı harcamaların fiyatlarını listeledi. Bakım, kahvaltı, kahve ve tatlıdan oluşan listeye 3725 TL harcayan genç, izleyenleri hayrete düşürdü.  

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Sosyal medyada içerik üreticisi olan genç kadın, sosyalleştiği bir gününü kayda alarak yaptığı harcamaları sıraladı.

Sosyal medyada içerik üreticisi olan genç kadın, sosyalleştiği bir gününü kayda alarak yaptığı harcamaları sıraladı.

Kaş bakımı için 500 lira, bakım malzemelerinden oluşan bir alışveriş için 1075 lira, kahvaltı, kahve, tatlı ve bir içecek için de 2 bin 150 lira ödeyen kadın toplamda 3 bin 725 lira harcama yaptı.

Kaş bakımı için 500 lira, bakım malzemelerinden oluşan bir alışveriş için 1075 lira, kahvaltı, kahve, tatlı ve bir içecek için de 2 bin 150 lira ödeyen kadın toplamda 3 bin 725 lira harcama yaptı.

Gencin yaptığı harcamalar sosyal medya kullanıcıları tarafından fazla bulundu. İşte o video; 🎥 👇

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