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Adapazarı Gişelerinde HGS ile Geçmeye Çalışan Gençlerin Yaratıcı Çözümü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Adapazarı Gişelerinde HGS ile Geçmeye Çalışan Gençlerin Yaratıcı Çözümü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 14:05

Sakarya'nın Adapazarı Gişelerinde HGS'nin okutulmasının zorunlu olduğunu düşünen gençlerin yaratıcı çözümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Araçlarında HGS etiketi bulunmayan sürücü, geçiş ücreti ödemekte zorlanınca, sağ koltukta oturan arkadaşlarının yardımına başvurdu.

Araçlarında HGS etiketi bulunmayan sürücü, geçiş ücreti ödemekte zorlanınca, sağ koltukta oturan arkadaşlarının yardımına başvurdu.

Etiketi cama tutarak MOBESE kameralarının görmesini sağlayan gençler, bu yaratıcı çözümü video ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Etiketi cama tutarak MOBESE kameralarının görmesini sağlayan gençler, bu yaratıcı çözümü video ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

İşte o eğlenceli anlar:

Videonun ardından sosyal medya kullanıcıları, gençlerin bu eğlenceli anlarına yorum yağdırdı. Takipçileri gençleri ''Plakadan okuyor artık gerek yok'' diyerek uyardı.👇

Videonun ardından sosyal medya kullanıcıları, gençlerin bu eğlenceli anlarına yorum yağdırdı. Takipçileri gençleri ''Plakadan okuyor artık gerek yok'' diyerek uyardı.👇

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