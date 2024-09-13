Adapazarı Gişelerinde HGS ile Geçmeye Çalışan Gençlerin Yaratıcı Çözümü Sosyal Medyada Gündem Oldu
Adapazarı Gişelerinde HGS ile Geçmeye Çalışan Gençlerin Yaratıcı Çözümü Sosyal Medyada Gündem Oldu
Sakarya'nın Adapazarı Gişelerinde HGS'nin okutulmasının zorunlu olduğunu düşünen gençlerin yaratıcı çözümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Araçlarında HGS etiketi bulunmayan sürücü, geçiş ücreti ödemekte zorlanınca, sağ koltukta oturan arkadaşlarının yardımına başvurdu.
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Etiketi cama tutarak MOBESE kameralarının görmesini sağlayan gençler, bu yaratıcı çözümü video ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.
İşte o eğlenceli anlar:
Videonun ardından sosyal medya kullanıcıları, gençlerin bu eğlenceli anlarına yorum yağdırdı. Takipçileri gençleri ''Plakadan okuyor artık gerek yok'' diyerek uyardı.👇
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