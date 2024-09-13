Esenyurt'ta Yol Ortasında Kavga! Taksiden İnen Kadınlar Saç Saça Birbirine Girdi

İstanbul'da Esenyurt'tan Avcılar'a giden ticari taksiden inen kadınlar, yol ortasında saç saça birbirine girdi. Araçtan inen başka bir kadının, kavga edenleri ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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İstanbul Esenyurt'tan Avcılar istikametine giden taksiden inen iki kadın birbirine girdi. Yol ortasında saç saça kavga eden ikiliyi yine aynı araçtan inen başka bir kadın ayırmaya çalıştı.
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Kavga eden kadınların sakinleşmesi üzerine taksiye binen kadınlar yola devam etti. O anlar bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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Kadınların kavgası da ayrı bir çirkeflikte oluyor, alkollü olma ihtimalleri var mı acaba?
Lokasyon başlı başına saç yolmalık 😁