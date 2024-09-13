Görüş Bildir
Haberler
Video
Esenyurt'ta Yol Ortasında Kavga! Taksiden İnen Kadınlar Saç Saça Birbirine Girdi

Esenyurt'ta Yol Ortasında Kavga! Taksiden İnen Kadınlar Saç Saça Birbirine Girdi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 11:44

İçerik Devam Ediyor

İstanbul'da Esenyurt'tan Avcılar'a giden ticari taksiden inen kadınlar, yol ortasında saç saça birbirine girdi. Araçtan inen başka bir kadının, kavga edenleri ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul Esenyurt'tan Avcılar istikametine giden taksiden inen iki kadın birbirine girdi. Yol ortasında saç saça kavga eden ikiliyi yine aynı araçtan inen başka bir kadın ayırmaya çalıştı.

İstanbul Esenyurt'tan Avcılar istikametine giden taksiden inen iki kadın birbirine girdi. Yol ortasında saç saça kavga eden ikiliyi yine aynı araçtan inen başka bir kadın ayırmaya çalıştı.

Kavga eden kadınların sakinleşmesi üzerine taksiye binen kadınlar yola devam etti. O anlar bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kavga eden kadınların sakinleşmesi üzerine taksiye binen kadınlar yola devam etti. O anlar bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İşte o anlar; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
tuse

Kadınların kavgası da ayrı bir çirkeflikte oluyor, alkollü olma ihtimalleri var mı acaba?

shizuka_

Lokasyon başlı başına saç yolmalık 😁