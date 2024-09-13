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Devlet Okullarındaki Tost ve Su Fiyatlarına İsyan Etti! "Çocuklar Okuldan Çıkıp Su Almaya Gidiyor"

Devlet Okullarındaki Tost ve Su Fiyatlarına İsyan Etti! "Çocuklar Okuldan Çıkıp Su Almaya Gidiyor"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 09:32

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Sosyal medyada video paylaşan bir baba, okula giden 2 kızı olduğunu söyleyerek kantin fiyatlarına isyan etti. Bir tostun 60 lira, bir suyun ise 10 liraya satıldığını söyleyen baba, 'Dışarıda 5 liraya satılıyor su. Çocuklar okuldan çıkıp su almaya gidiyor.' dedi. 

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Yüksek enflasyonun etkisiyle paranın değer kaybı her geçen gün artarken, bir baba 2 kızının gittiği devlet okulundaki kantin fiyatlarına isyan etti.

Yüksek enflasyonun etkisiyle paranın değer kaybı her geçen gün artarken, bir baba 2 kızının gittiği devlet okulundaki kantin fiyatlarına isyan etti.

Okulda satılan tostun 60 lira, suyun ise 10 lira olduğunu belirten baba, "Dışarıda 5 liraya satılıyor su. Çocuklar okuldan çıkıp su almaya gidiyor." diyerek duruma tepki gösterdi.

Okulda satılan tostun 60 lira, suyun ise 10 lira olduğunu belirten baba, "Dışarıda 5 liraya satılıyor su. Çocuklar okuldan çıkıp su almaya gidiyor." diyerek duruma tepki gösterdi.

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