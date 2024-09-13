Devlet Okullarındaki Tost ve Su Fiyatlarına İsyan Etti! "Çocuklar Okuldan Çıkıp Su Almaya Gidiyor"

Sosyal medyada video paylaşan bir baba, okula giden 2 kızı olduğunu söyleyerek kantin fiyatlarına isyan etti. Bir tostun 60 lira, bir suyun ise 10 liraya satıldığını söyleyen baba, 'Dışarıda 5 liraya satılıyor su. Çocuklar okuldan çıkıp su almaya gidiyor.' dedi.
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Yüksek enflasyonun etkisiyle paranın değer kaybı her geçen gün artarken, bir baba 2 kızının gittiği devlet okulundaki kantin fiyatlarına isyan etti.
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Okulda satılan tostun 60 lira, suyun ise 10 lira olduğunu belirten baba, "Dışarıda 5 liraya satılıyor su. Çocuklar okuldan çıkıp su almaya gidiyor." diyerek duruma tepki gösterdi.
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