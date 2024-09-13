Geri Geri Giden Arabayı Eliyle Tutmaya Çalışan Kadına Araba Çarptı

İstanbul Beykoz'da geri geri hareket eden aracı eliyle tutmaya çalışan kadına yoldan geçen başka bir araç çarptı. Aracı durdurmaya çalışan kadının görüntüsü ve kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Beykoz'da bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle geri geri hareket eden aracını durdurmak için aracı tutmaya çalıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anayolda geri geri hareket eden sürücüye yoldan geçen bir ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle araba ters dönerken, kadının sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi edinilemedi. Kadının aracı tutmaya çalıştığı anlar ve kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın