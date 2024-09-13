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Geri Geri Giden Arabayı Eliyle Tutmaya Çalışan Kadına Araba Çarptı

Geri Geri Giden Arabayı Eliyle Tutmaya Çalışan Kadına Araba Çarptı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 10:58

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İstanbul Beykoz'da geri geri hareket eden aracı eliyle tutmaya çalışan kadına yoldan geçen başka bir araç çarptı. Aracı durdurmaya çalışan kadının görüntüsü ve kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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İstanbul Beykoz'da bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle geri geri hareket eden aracını durdurmak için aracı tutmaya çalıştı.

İstanbul Beykoz'da bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle geri geri hareket eden aracını durdurmak için aracı tutmaya çalıştı.

Anayolda geri geri hareket eden sürücüye yoldan geçen bir ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle araba ters dönerken, kadının sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi edinilemedi. Kadının aracı tutmaya çalıştığı anlar ve kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anayolda geri geri hareket eden sürücüye yoldan geçen bir ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle araba ters dönerken, kadının sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi edinilemedi. Kadının aracı tutmaya çalıştığı anlar ve kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte o görüntüler; 👇 🎥

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