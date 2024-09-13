Mudanya'da Bir Garip Düğün Adeti! Kadın Kıyafeti Giydirip, Makyaj Yaptılar; Yoğurda Bulayıp, Yumurta Kırdılar!

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde düzenlenen damat eğlencesi bu kadarı da pes dedirtti. Damada kadın kıyafetleri giydirip, makyaj yapan arkadaşları bununla da yetinmeyip yoğurt ve yumurtaya buladı.
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir gelin alma merasiminde damadın başına gelenler ağızları açık bıraktı. Kadın kıyafeti giydirilip, makyaj yapılan damadı yoğurda bulayı, kafasında yumurta kıran arkadaşları o anları kayda aldı.
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Adeta sabır sınavı veren damat, bir leğen içerisinde köy meydanında yıkanarak düğüne hazırlandı. Damadın halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Bu ne biçim gelenek?" diyerek duruma tepki gösterdi.
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