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Mudanya'da Bir Garip Düğün Adeti! Kadın Kıyafeti Giydirip, Makyaj Yaptılar; Yoğurda Bulayıp, Yumurta Kırdılar!

Mudanya'da Bir Garip Düğün Adeti! Kadın Kıyafeti Giydirip, Makyaj Yaptılar; Yoğurda Bulayıp, Yumurta Kırdılar!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 13:08

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Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde düzenlenen damat eğlencesi bu kadarı da pes dedirtti. Damada kadın kıyafetleri giydirip, makyaj yapan arkadaşları bununla da yetinmeyip yoğurt ve yumurtaya buladı. 

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir gelin alma merasiminde damadın başına gelenler ağızları açık bıraktı. Kadın kıyafeti giydirilip, makyaj yapılan damadı yoğurda bulayı, kafasında yumurta kıran arkadaşları o anları kayda aldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir gelin alma merasiminde damadın başına gelenler ağızları açık bıraktı. Kadın kıyafeti giydirilip, makyaj yapılan damadı yoğurda bulayı, kafasında yumurta kıran arkadaşları o anları kayda aldı.

Adeta sabır sınavı veren damat, bir leğen içerisinde köy meydanında yıkanarak düğüne hazırlandı. Damadın halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Bu ne biçim gelenek?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Adeta sabır sınavı veren damat, bir leğen içerisinde köy meydanında yıkanarak düğüne hazırlandı. Damadın halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Bu ne biçim gelenek?" diyerek duruma tepki gösterdi.

İşte o görüntüler; 👇 🎥

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