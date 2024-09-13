Adana’da Çocuklar Okuldan Kaçıp Sulama Kanalında Serinlik Arıyor: "Okuduk da Ne Oldu"

Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, çocuklar okuldan kaçıp sulama kanalında serinledi.
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Adana'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buluyor. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle bazı öğrenciler okuldan kaçıp sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalışıyor.
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Çocuklardan biri okulu sevmediğini belirterek, "Okul bize ne verdi ki biz okula gidelim. Okuduk da ne oldu. Burası daha keyifli. Burada Tarsuslulara meydan okuyoruz" dedi.
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