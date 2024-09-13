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Adana’da Çocuklar Okuldan Kaçıp Sulama Kanalında Serinlik Arıyor: "Okuduk da Ne Oldu"

Adana’da Çocuklar Okuldan Kaçıp Sulama Kanalında Serinlik Arıyor: "Okuduk da Ne Oldu"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 12:52

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Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, çocuklar okuldan kaçıp sulama kanalında serinledi.

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Adana'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buluyor. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle bazı öğrenciler okuldan kaçıp sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Adana'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buluyor. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle bazı öğrenciler okuldan kaçıp sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Çocuklardan biri okulu sevmediğini belirterek, "Okul bize ne verdi ki biz okula gidelim. Okuduk da ne oldu. Burası daha keyifli. Burada Tarsuslulara meydan okuyoruz" dedi.

Çocuklardan biri okulu sevmediğini belirterek, "Okul bize ne verdi ki biz okula gidelim. Okuduk da ne oldu. Burası daha keyifli. Burada Tarsuslulara meydan okuyoruz" dedi.

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