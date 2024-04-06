İzlerken Gözlerinizi Ekrandan Alamayacağınız En İyi 20 Dönem Filmi
İzlerken Gözlerinizi Ekrandan Alamayacağınız En İyi 20 Dönem Filmi
Kaynak: https://collider.com/period-drama-mov...
İnanılmaz sahnelerin yanı sıra, birinci sınıf kostüm tasarımları ve duygusal arka plan müziği dikkate alındığında, dönem dramaları özellikle romantik olanlar, baş karakterlerinin yoğun özlem dolu bakışları ve sevgi dolu sözleri ile tanınır. Bu öğelerin mükemmel kullanımı özellikle spesifik birkaç dönem dramasının diğerlerinden daha fazla dikkat çekmesine yardımcı olur. Biz de bu listede sizin için en iyi 20 dönem filmini derledik. İşte o filmler 👇
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1. Marie Antoinette (2006)
2. Lady Chatterley's Lover (2022)
3. Anna Karenina (2012)
4. Emma (2020)
5. Emily (2022)
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6. The Age of Innocence (1993)
7. Carol (2015)
8. Jane Eyre (2011)
9. Phantom Thread (2017)
10. The Favourite (2018)
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11. Cold War (2018)
12. Maurice (1987)
13. Sense and Sensibility (1995)
14. Atonement (2007)
15. Little Women (2019)
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16. Pride & Prejudice (2005)
17. Titanic (1997)
18. The Sound of Music (1965)
19. The Handmaiden (2016)
20. Portrait of a Lady on Fire (2019)
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Siz de dönem filmlerinin büyülü atmosferinde kaybolmayı sevenlerden misiniz? Buyurun yorumlara 👇
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