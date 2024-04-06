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İzlerken Gözlerinizi Ekrandan Alamayacağınız En İyi 20 Dönem Filmi

İzlerken Gözlerinizi Ekrandan Alamayacağınız En İyi 20 Dönem Filmi

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 12:01

İnanılmaz sahnelerin yanı sıra, birinci sınıf kostüm tasarımları ve duygusal arka plan müziği dikkate alındığında, dönem dramaları özellikle romantik olanlar, baş karakterlerinin yoğun özlem dolu bakışları ve sevgi dolu sözleri ile tanınır. Bu öğelerin mükemmel kullanımı özellikle spesifik birkaç dönem dramasının diğerlerinden daha fazla dikkat çekmesine yardımcı olur. Biz de bu listede sizin için en iyi 20 dönem filmini derledik. İşte o filmler 👇

Kaynak: https://collider.com/period-drama-mov...
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1. Marie Antoinette (2006)

1. Marie Antoinette (2006)

IMDb: 6.5

Özet: Antonia Fraser'ın çok satan kitabından uyarlanan Sophia Coppola filmi, tarihin en ünlü kadın figürlerinden biri olan Fransa kraliçesi Marie Antoinette'in dramına odaklanıyor. Genç Avusturya kraliçesi Marie Antoinette, dönemin politik ve siyasi şartları gereği Fransa kralıyla evlendirilmiş ve yeni hayat düzeninde çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. Kayıtsız ve ilgisiz bir kocaya sahip olan genç kraliçe, Versailles sarayının ihtişamlı gölgesi altında çeşitli siyasi oyunlara ve politik hesaplaşmalara tanık olmuştur. Alışılmadık düzende mücadele etmenin yolunu arayan genç kraliçe, uçarı partilerde ve tehlikeli dostluklarda kendini bulurken, film kadın baş karakterini tüm insanlık halleriyle ele alarak alışılmışın dışında bir Marie Antoinette portresi çizmektedir.

Oyuncular: Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Rip Torn

Yönetmen: Soffia Copolla

2. Lady Chatterley's Lover (2022)

2. Lady Chatterley's Lover (2022)

IMDb: 6.6

Özet: Lady Chatterley's Lover, zenginlik ve ayrıcalıklarla dolu bir hayata doğan ve yetişkin olduğunda kendisine aşık olan bir adamla evlenen Lady Chatterley'in hikayesini anlatıyor. Evlilik hayatında zamanla kocasına olan sevgisini kaybeden Lady Chatterley, gerçek aşkı malikanesinde bekçilik yapan bir adamda bulur. Sevdiği adamla mutlu bir hayat sürmek isteyen Lady Chatterley, tüm geleneklere karşı çıkarak hayatını istediği gibi yaşamaya çalışır.

Oyuncular: Emma Corrin, Jack O'Connell, Matthew Duckett

Yönetmen: Laure de Clermont-Tonnerre

3. Anna Karenina (2012)

3. Anna Karenina (2012)

IMDb: 6.6

Özet: 1874'te İmparatorluk Rusyası'nda, aristokrat Anna Karenina, kardeşi Prens Oblonsky'nin, hizmetçisiyle aşk ilişkisi yaşayan eşiyle evliliğini kurtarmak için Saint Petersburg'dan Moskova'ya seyahat eder. Anna Karenina, kocası Kont Alexei Karenin'le soğuk bir evliliği vardır ve bir oğulları vardır. Anna, tren istasyonunda süvari subayı Kont Vronsky ile tanışır ve birbirlerine çekilirler. Kısa sürede Vronsky'nin, kocası Dolly'nin genç kız kardeşi Kitty'e evlenme teklif edeceğini öğrenir. Anna, kardeşinin sadakatsizlik sorununu memnuniyetle çözer ve Kitty onu baloya davet eder. Ancak, Anna Karenina ve Vronsky baloda dans ederler ve muhafazakar toplumun dikkatini çekerler. Kısa sürede Anna Karenina'yı trajik bir kaderle baş başa bırakacak bir aşk ilişkisi başlar.

Oyuncular: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson

Yönetmen: Joe Wright

4. Emma (2020)

4. Emma (2020)

IMDb: 6.7

Özet: Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse, hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya başkalarının aşk hayatına ihtiyaç duymaz. En çok sevdiği şey ise başkalarının ilişkilerine müdahale etmektir. Yakın arkadaşı Bay Knightley'nin tüm uyarılarını görmezden gelerek vesayeti aldığı Harriet Smith'e uygun bir eş bulmaya çalıştığında, özenle kurduğu planlar tersine döner ve hiç beklemediği sonuçlarla karşılaşır.

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Josh O'Connor

Yönetmen: Autumn De Wilde

5. Emily (2022)

5. Emily (2022)

IMDb: 6.8

Özet: 'Emily', 30 yaşında yaşamını yitiren dünyanın en ünlü, esrarengiz ve baştan çıkarıcı yazarlarından biri olan Emily Bronte'nin hayatını anlatıyor. Dünya, Emily Bronte'den duygularını, düşüncelerini, hayallerini paylaşmamasını, itaatkar olmasını, fikirlerini açıklamamasını ister. Ancak Emily, hayatı cesurca yaşamak, sesini duyurmak istemektedir. Film, kendi sesini bulan ve edebiyat klasiği Uğultulu Tepeler'i yazan asi ve uçarı Emily'nin, Charlotte ve Anne ile olan karmaşık ve tutkulu kız kardeşlik ilişkisine, Weightman'e duyduğu yasak ve acı dolu aşka, ve idolleştirdiği isyankar kardeşine olan ilgisine odaklanmaktadır.

Oyuncular:  Emma Mackey, Fionn Whitehead, Oliver Jackson-Cohen

Yönetmen: Frances O'Connor

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6. The Age of Innocence (1993)

6. The Age of Innocence (1993)

IMDb: 7.2

Özet: Masumiyet Yaşı, yirminci yüzyılın başında New York yüksek sosyetesinde bir avukatın, May Welland ile nişanlı olmasına rağmen, May'ın sıra dışı kuzeni Kontes Olenska ile tanışmasıyla sıradan hayatının altüst olduğu bir hikayeyi anlatıyor. İlk başta, Newland, aşağılanan kocasından ayrılan Kontes'in yanında yer alır. Ancak sonradan, Kontes'te bir ruh eşi bulur ve aşık olurlar.

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder

Yönetmen: Martin Scorsese

7. Carol (2015)

7. Carol (2015)

IMDb: 7.3

Özet: Orta yaşının güzelliğini koruyan Carol, 1950'lerin New York'unda pek çok Amerikalı kadının hayranlık duyacağı bir hayat sürmektedir; sosyetenin tanınmış, zengin isimlerindendir. Evli olmasına rağmen kocasından boşanmak isteyen ve kızının velayetini alabilmek için mücadele veren bir kadındır. Therese ise genç bir kadındır ve hayatının başlarında yolunu aramaktadır. Bir butikte mağaza görevlisi olarak çalışmakta, günlerini sıradan bir şekilde geçirmektedir. Bu iki farklı dünyadan kadın, Manhattan'ın lüks bir butiğinde karşılaşırlar. Carol, Therese'yi görür görmez genç kadının güzelliğinden etkilenir. Şükran Günü'nü yalnız başına geçirmek zorunda kalan Carol, Therese'yi hiç bilmediği yerlere doğru spontane bir araba yolculuğuna davet eder. İki kadın bu yolculuk sırasında birbirlerine beklenmedik bir çekimle aşık olurlar. Ancak Amerika hala 1952 yılındadır ve bu yasak aşka Carol'ın toplumunda yer yoktur...

Oyuncular: Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler

Yönetmen: Todd Haynes

8. Jane Eyre (2011)

8. Jane Eyre (2011)

IMDb: 7.3

Özet: Sıkıntılı bir çocukluktan sonra, Jane Eyre (Mia Wasikowska) dünyaya açılarak dadı olmaya karar verir. Yeni görevinde Thornfield Hall'da mutlu bir şekilde yaşarken, evin karanlık, soğuk ve kaba sahibi Bay Edward Rochester (Michael Fassbender) ile tanışır. Jane ve işvereni arasında yakın bir dostluk gelişir ve kısa sürede ona aşık olduğunu fark eder. Mutluluk sonunda Jane'i bulmuş gibi görünmektedir, ancak Bay Rochester'ın korkunç bir sırrı her şeyi sonsuza kadar yok edebilir mi?

Oyuncular: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell

Yönetmen: Carry Fukunga

9. Phantom Thread (2017)

9. Phantom Thread (2017)

IMDb: 7.4

Özet: Renkoycu Reynolds Woodcock ve kız kardeşi Cyril, İngiliz modasının merkezinde yer alan ünlü bir terzi atölyesinin sahipleridir. Kendi benzersiz tarzlarıyla ülkenin önde gelenleri için elbiseler tasarlamaktadırlar. Hayatını kadınlarla arkadaşlık ederek ve onlardan ilham alarak geçiren Reynolds, müstakbel bir bekar olarak yaşamını sürdürmektedir. Ancak, genç ve kararlı bir kadın olan Alma hayatına girdiğinde, her şey değişir. Alma, Reynolds'un dikkatini çeker ve kısa sürede onun ilham kaynağı olur. Reynolds'un kontrolcü ve düzenli hayatı, aşk kapısını çaldığında alt üst olur.

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

10. The Favourite (2018)

10. The Favourite (2018)

IMDb: 7.5

Özet: 'The Favourite', Kraliçe Anne'in sağ kolu olan Lady Sarah ile saraya yeni gelen hizmetçi Abigail arasındaki mücadeleyi anlatıyor. 18. yüzyılın başlarında İngiltere, Fransızlarla savaş halindedir, ancak sarayda ördek yarışları ve ananas ziyafetleri gündemdedir. Kraliçe Anne'nin sağlığı zayıflamıştır ve danışmanı Marlborough Düşesi Sarah Churchill, onun yerine ülkeyi yönetirken aynı zamanda sağlığı ve mizacıyla ilgilenir. Yeni gelen hizmetçi Abigail, Lady Sarah'ı etkileyerek onun güvenini kazanır ve aristokratik köklerine geri dönme fırsatı bulur. Sarah'ın siyasi görevleri ağırlaştığında, Abigail kraliçenin yanında yer alır ve onun dostu olur. Bu dostluk, Abigail'in hırslarını gerçekleştirme fırsatı sunar. Artık hiçbir engel Abigail'in yoluna çıkamayacaktır.

Oyuncular: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

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11. Cold War (2018)

11. Cold War (2018)

IMDb: 7.5

Özet: 'Soğuk Savaş', tamamen farklı karakterlere sahip olan Zula ve Wiktor arasındaki tutkulu ama imkansız bir aşkın hikayesini anlatıyor. Zula ve Wiktor, birbirleriyle anlaşamayacak kadar farklı tipler olsalar da kader onları bir araya getirir ve yollarını ayırmaz. Film, Soğuk Savaş döneminde Polonya'dan Berlin'e, Yugoslavya'dan Paris'in gece kulüplerine uzanan bir yolculukta, siyasi görüş, karakter ve kaderin cilvesiyle savrulan Zula ve Wiktor'un tutkulu aşkını ele alır. Romantik dramın yönetmenliğini Pawel Pawlikowski üstlenirken, oyuncu kadrosunda Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc ve Agata Kulesza gibi isimler yer alıyor. Film, 2018 Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanmış olup, San Sebastián ve Toronto gibi uluslararası film festivallerinde aday gösterilmiştir. Ayrıca Polonya Film Festivali'nde 4 ödül kazanmıştır.

Oyuncular: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc

Yönetmen: Pawel Pawlikowski

12. Maurice (1987)

12. Maurice (1987)

IMDb: 7.6

Özet: Film, 1. Dünya Savaşı öncesinde, İngiltere'de eşcinselliğin yasaklandığı bir dönemde geçmektedir. Cambridge'de iki lisans öğrencisi olan Clive ve Maurice, kısa sürede yakın arkadaş olurlar. Clive, gelecekte devlet kurumunda çalışmayı planlayan bir aristokrattır, oysa Maurice, gelecekte borsa ile ilgilenmeyi düşünmektedir. Bir gün Clive, duygularını artık gizlemek istemediğine karar verir ve büyük bir risk alarak Maurice'e sevgisini açıklar. Maurice, duydukları karşısında büyük bir şok yaşar ve sert bir tepki gösterir. Ancak daha sonra kendisi de hislerine karşı koyamaz ve Clive'a aşık olduğunu itiraf eder. İkilinin birbirlerine olan duygularını gizli tutmaları gerekmektedir. Ancak bir gün, eşcinsel bir arkadaşları tutuklandığında, Clive bu durumdan etkilenerek yasak aşkını sonlandırır ve genç bir kadınla evlenir. Maurice ise cinsel kimliği için mücadeleye devam eder.

Oyuncular: James Wilby, Hugh Grnat, Rupert Graves, Denholm Elliott, Simon Callow, Ben Kingsley

Yönetmen: James Ivory

13. Sense and Sensibility (1995)

13. Sense and Sensibility (1995)

IMDb: 7.7

Özet: Mr. Dashwood'un ölümüyle geriye kalan eşi ve üç kızı, kendilerine kalan mirasla zor zamanlar geçirirler. Mr. Dashwood, dönemin yasaları gereği, tüm mirasını eski evliliğinden olan oğlu John'a bırakmak zorunda kalmıştır. John, açgözlü ve kibirli karısı Fanny ile birlikte babasından miras kalan eve taşınır, bu da üvey ailesinin yaşadığı evde maddi zorluklarla baş etmek zorunda kalan genç kızlar ve annesi için yeni bir zorluk demektir. Zamanla, sınıfsal farklılıkların da zorluklarıyla karşılaşırlar ve iki kız kardeşin aşk hayatları işleri daha da karmaşık hale getirir.

Oyuncular:  Emma Thompson, Alan Rickman, Kate Winslet, Hugh Grant

Yönetmen: Ang Lee

14. Atonement (2007)

14. Atonement (2007)

IMDb: 7.8

Özet: 1935 yazının en sıcak günlerinden birinde, on üç yaşındaki Briony Tallis, yanlış zamanda yanlış yerde bulunarak görmemesi gereken bir şeyi aklına kazır: Ablası Cecilia ve hizmetçilerinin oğlu Robbie’nin gizli bir şekilde cilveleşmelerine tanık olmuştur. Ancak çocuk aklıyla gördüklerini yanlış yorumlayan Briony, bu hatalı yargısı sonucunda yıllarca sürecek büyük bir trajedinin yaşanmasına neden olur. Bir daha hiç düzelmeyecek kadar trajik bir şekilde kaderleri birbirlerine bağlanan bu üç insan da, hak etmedikleri bir kefaretin farklı şekillerde kurbanı olacaklardır. Dört dalda Oscar adayı olan Aşk ve Gurur’un yönetmeni Joe Wright, bir başka kitap uyarlaması olan Kefaret ile romantizmin ve dramın etrafında dolaşıyor. Filmin başrolünde, yine Aşk ve Gurur’da birlikte çalıştığı gizemli yıldız Keira Knightley yer alıyor. Knightley, çatışkılı ve zorlu kadın karakterleri hakkıyla beyazperde'de canlandırarak yine büyüleyici bir performans sergiliyor.

Oyuncular: Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan

YönetmenJoe Wright

15. Little Women (2019)

15. Little Women (2019)

IMDb: 7.8

Özet: Küçük Kadınlar, İç Savaş sonrası Amerika'da yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Meg, Jo, Beth ve Amy, birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip dört kız kardeştir. Çocukluk dönemlerini geride bırakıp kadınlığa geçiş süreçlerinde, kardeşler türlü dertlerle boğuşurlar. Babaları Amerikan İç Savaşı'na katılan bu dört genç kız, anneleriyle birlikte yaşam mücadelesi verirler. Bu zorlu süreçte en büyük kazançları ise birbirlerinin yanında olmalarıdır. Her türlü zorluğu birlikte göğüsleyen kardeşler, bu süreçte asıl mutluluğun sevgi olduğunu anlarlar.

Oyuncular: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh

YönetmenGreta Gerwig

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16. Pride & Prejudice (2005)

16. Pride & Prejudice (2005)

IMDb: 7.8

Özet: Film, Jane Austen’in beş kız kardeşi, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty ve Lydia Bennet'i anlatan romanından uyarlanmıştır. Hikaye George dönemi İngiltere'sinde geçer. Ailenin yaşamı, genç ve zengin bir adam olan Bay Bingley'in ve onun en yakın arkadaşı Bay Darcy'nin komşu olarak gelmesiyle alt üst olur. Kızların anneleri olan Bayan Bennet, kızlarının evlenmesini istemektedir ve Bay Bingley'in iyi bir aday olduğuna karar verir. Bu aday, Jane'i etkileyerek ona olan ilgisini çeker. Anne, Jane'i yağmurlu bir günde Bingley'in malikanesine gönderir. Ancak geri dönmeyen Jane, üstüne bir de hastalanır. Bu durumu fark eden Elizabeth, ona yardım etmek için gittiğinde ise Bay Darcy'nin dikkatini çeker. Elizabeth bu durumdan hoşlansa da, asıl olarak Bay Wickham'dan etkilenecektir. Lydia, işin içine dikkatsizce girdiğinde cesaret kavramı ortaya çıkar. Gururun ve ön yargının aşkın önüne geçtiği bir çizgide, kız kardeşlerin yaşamları beklenmedik şekilde karmaşık hale gelir.

Oyuncular: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike

YönetmenJoe Wright

17. Titanic (1997)

17. Titanic (1997)

IMDb: 7.9

Özet: Titanik faciası, dev prodüksiyonların yönetmeni James Cameron tarafından çekilen görkemli bir film olarak hatırlanan dünyanın istemediği türden felaketlerden biridir. Teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemde, insanlar hiçbir sorunun üstesinden gelemeyeceğine inanmaya başlamışlardı. Titanik adlı dev transatlantik, insanlığın doğaya karşı büyük bir gövde gösterisi gibiydi. Bu Düşler Gemisi'nin yolcuları arasında, Avrupa'da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönen genç bir ressam olan Jack ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia'ya giden genç bir kız olan Rose da vardı. İki genç, tesadüfler sonucu tanışacak ve sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaklardı. Ancak doğa, insanlığın artan kibrine bir ders vermek üzereydi. Yola çıkışlarından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912'de, Titanik buzdağına çarpacak ve sonrasında yaşanacak hazin olaylarla iki saat kırk dakika süren bir felakete dönüşecekti.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

YönetmenJames Cameron

18. The Sound of Music (1965)

18. The Sound of Music (1965)

IMDb: 8.1

Özet:  Maria, hayat dolu ve coşkulu bir genç kadındır ve manastır hayatı onun ruhuna hiç uymaz. En sevdiği şey dağlara çıkıp şarkı söylemektir ve bu yüzden birçok dersi kaçırır. Bu duruma çözüm arayan Baş Rahibe Peggy, Maria'yı sorumluluk alması için yeni kaybettiği eşi olan Kaptan Von Trapp'ın yanındaki 7 çocuğa bakıcı olarak gönderir. Kaptan Trapp'ın çocukları haylazlık yapar ve birçok bakıcı bu yüzden işi bırakır, ancak Maria iyimserliği ve sevgisiyle kaptanın güvenini kazanır ve çocukların kalbini fetheder. Maria von Trapp'in otobiyografik romanından uyarlanan bu müzikal film, en iyi yönetmen dahil olmak üzere beş dalda Oscar ödülü kazanmıştır ve beyazperdeye unutulmaz bir eser olarak geçmiştir.

Oyuncular: Julie Andrews, Christopher Plummer, Richard Haydn

Yönetmen: Robert Wise

19. The Handmaiden (2016)

19. The Handmaiden (2016)

IMDb: 8.1

Özet: 'Hizmetçi', bir dolandırıcının planladığı entrikalarla dolu bir hikayeyi anlatıyor. 1930'larda geçen bu filmde, kendisini Kont olarak tanıtan bir dolandırıcı, gizemli ve saf görünen Japon varis Leydi Hideko'nun zenginliğini ele geçirmek için onu kendisine aşık etmeyi planlar. Bu planın bir parçası olarak, Sook-hee adında bir hizmetçiyi Leydi'ye yardım etmek için kiralar. Ancak Sook-hee, hanımefendisine olan gizli aşkıyla planları altüst eder. Film, Sarah Waters'ın 'Fingersmith' adlı romanının modern bir Kore uyarlamasıdır ve Chan-wook Park tarafından yönetilmiştir. 

Oyuncular: Kim Min-Hee, Tae-ri Kim, Jung-woo Ha

Yönetmen: Park Chan-wook

20. Portrait of a Lady on Fire (2019)

20. Portrait of a Lady on Fire (2019)

IMDb: 8.1

Özet: Film 18. yüzyılın sonlarında Britanya'da geçen bir hikayeyi anlatıyor. Marianne adında genç bir ressam, izole bir adada yaşamaktadır. Bir gün, manastırdan yeni ayrılan Heloise'in düğün portresini yapması için görevlendirilir. Ancak Heloise'in portresinin yapılıyor olduğunu bilmemesi gerekmektedir. Marianne, görevini eksiksiz yerine getirmek zorundadır ve bu yüzden gündüzleri Heloise'i gözlemleyip, geceleri portresini yapmaya karar verir. Bu durum, isteksizce evlenmek üzere olan Heloise'in, düğün öncesi son özgür anlarını Marianne ile geçirmesine neden olur. İki kadın birlikte zaman geçirdikçe, aralarında beklenmedik bir yakınlaşma gelişir.

Oyuncular: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami

Yönetmen: Celine Sciamma

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Siz de dönem filmlerinin büyülü atmosferinde kaybolmayı sevenlerden misiniz? Buyurun yorumlara 👇

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