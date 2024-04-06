İzlerken Gözlerinizi Ekrandan Alamayacağınız En İyi 20 Dönem Filmi

IMDb: 7.8

Özet: 1935 yazının en sıcak günlerinden birinde, on üç yaşındaki Briony Tallis, yanlış zamanda yanlış yerde bulunarak görmemesi gereken bir şeyi aklına kazır: Ablası Cecilia ve hizmetçilerinin oğlu Robbie’nin gizli bir şekilde cilveleşmelerine tanık olmuştur. Ancak çocuk aklıyla gördüklerini yanlış yorumlayan Briony, bu hatalı yargısı sonucunda yıllarca sürecek büyük bir trajedinin yaşanmasına neden olur. Bir daha hiç düzelmeyecek kadar trajik bir şekilde kaderleri birbirlerine bağlanan bu üç insan da, hak etmedikleri bir kefaretin farklı şekillerde kurbanı olacaklardır. Dört dalda Oscar adayı olan Aşk ve Gurur’un yönetmeni Joe Wright, bir başka kitap uyarlaması olan Kefaret ile romantizmin ve dramın etrafında dolaşıyor. Filmin başrolünde, yine Aşk ve Gurur’da birlikte çalıştığı gizemli yıldız Keira Knightley yer alıyor. Knightley, çatışkılı ve zorlu kadın karakterleri hakkıyla beyazperde'de canlandırarak yine büyüleyici bir performans sergiliyor.

Oyuncular: Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan

Yönetmen: Joe Wright