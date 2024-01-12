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İtalyan Sevgilisinin Kendisini Uber Şoföründen Kıskandığı Hikayeyi Anlatan Türk Kadın Viral Oldu

İtalyan Sevgilisinin Kendisini Uber Şoföründen Kıskandığı Hikayeyi Anlatan Türk Kadın Viral Oldu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 09:55

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'@tugceseliinturk' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın Paris'te Uber şoförüyle yaşadığı bir olayı anlattığı anlar ile viral oldu.

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İtalya'dan Paris'e döndükten sonra taksi için Uber kullanmak isteyen kadın, 20-25 dakika kadar Uber bekledikten sonra uygulamadaki profil fotoğrafını değiştirdiğini ve anında bir Uber şoförü tarafından arandığını anlattı.

İtalya'dan Paris'e döndükten sonra taksi için Uber kullanmak isteyen kadın, 20-25 dakika kadar Uber bekledikten sonra uygulamadaki profil fotoğrafını değiştirdiğini ve anında bir Uber şoförü tarafından arandığını anlattı.

Profil fotoğrafını değiştirdikten sonra Uber şoförünün anında geri dönüş yapması ile İtalyan sevgilisinin kıskandığını anlatan kadının o anları TikTok'ta viral oldu.

Profil fotoğrafını değiştirdikten sonra Uber şoförünün anında geri dönüş yapması ile İtalyan sevgilisinin kıskandığını anlatan kadının o anları TikTok'ta viral oldu.

İşte o anlar: 👇

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