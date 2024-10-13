İtalyan Ressamlar Sergisindeki Tabloları Yorumlayan Adıyamanlı Dayılar: "Bu Adam Çok Üzüntü Görmüş"

Adıyaman'da düzenlenen İtalyan Ressamlar Sergisi'ne Adıyamanlı dayılar damga vurdu. Yöresel kıyafetleriyle sergiyi gezen dayılar resimlere bakarak, 'Bence bu adam çok üzüntü görmüş, onun için bunun resmini çizip buraya koymuşlar.' dedi.
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Adıyaman'da düzenlenen İtalyan Ressamlar Sergisi'ne katılan Adıyamanlı dayıların kendi bakış açılarından tabloları yorumladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Tabloları çok beğendiğini söyleyen yaşlı amcalardan biri, "Bence bu adam çok üzüntü görmüş, onun için bunun resmini çizip buraya koymuşlar." dedi.
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