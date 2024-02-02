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İstifa Etmenin Konuşulmayan Yüzünü Anlatan Kadın: 'Her Şeyi Yapacağıma İnanarak İstifa Ettim Ama Öyle Olmadı'

İstifa Etmenin Konuşulmayan Yüzünü Anlatan Kadın: 'Her Şeyi Yapacağıma İnanarak İstifa Ettim Ama Öyle Olmadı'

Arya
Arya - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 15:41

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Yoga ve fitness eğitmeni Tuğçe Gümüş, 'İstifa etmenin konuşulmayan yüzü' diyerek paylaştığı videosu ile gündem oldu.

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'bundan tam 1 yıl önce hayatımda istediğim her şeyi yapacağıma inanarak istifa ettim ama öyle olmadı' diyen Tuğçe Gümüş, 'Belki her şeyimi yapacak momboş vakte sahiptim ama başımda birileri bana dayatmadığı için kendimi işe yaramaz hissettim ve kenarda öylece bekledim' dedi.

'bundan tam 1 yıl önce hayatımda istediğim her şeyi yapacağıma inanarak istifa ettim ama öyle olmadı' diyen Tuğçe Gümüş, 'Belki her şeyimi yapacak momboş vakte sahiptim ama başımda birileri bana dayatmadığı için kendimi işe yaramaz hissettim ve kenarda öylece bekledim' dedi.

'İlk defa kendi sarsıntımın içinde kaldım' diyen kadın, 'Bu bir yolda anladığım bir şey varsa o da; Sen kendini istediğin kadar bir şeylerden kaçır, istediğin kadar başka bir şehre taşın ya da işini bırak, kafanın içini değiştirmediğin sürece mutluluk senin beklediğin gibi sana gelmeyecek' dedi.

'İlk defa kendi sarsıntımın içinde kaldım' diyen kadın, 'Bu bir yolda anladığım bir şey varsa o da; Sen kendini istediğin kadar bir şeylerden kaçır, istediğin kadar başka bir şehre taşın ya da işini bırak, kafanın içini değiştirmediğin sürece mutluluk senin beklediğin gibi sana gelmeyecek' dedi.

İşte o video: 👇

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