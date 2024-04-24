İstanbul Levent'te Zabıta Tarafından Tezgahına El Koyulan Satıcının İsyanı

Seyyar satıcılara zabıta tarafından gösterilen muamele kimileri tarafından haklı bulunsa da çoğunluk tarafından aşırı bulunuyor. Son olay da bunlardan biri. Levent'te tezgahına el koyulan genç ise bu duruma isyan etti.
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İstanbul Zabıtasının bir satıcının tezgahına el koyarken verdiği görüntüler tepki çekti.
İşte o görüntüler 👇
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Iyide işsizliğin yoğun olduğu bir ülkede bu tür şeyleride engellersen insanları suça teşvik etmiş olursun. Yani bu duruma çözüm bulmak yerine insanları ekmeğ... Devamını Gör
Mevzuata uygun olsa da, İnsanlığa aykırı...
Zabıtalar zaten düzgün iş yapanlara engel oluyorlar yazık üzüldüm gence