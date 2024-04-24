Görüş Bildir
Haberler
Video
Genç Kadın Metrobüste Kendisini Takip Eden Kişi Yüzünden Yaşadıklarını Anlattı

Genç Kadın Metrobüste Kendisini Takip Eden Kişi Yüzünden Yaşadıklarını Anlattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.04.2024 - 12:53

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde sokakların güvenli olmayışı ve asayiş sorunları pek çok insanı daha tedbirli olmaya bazen de önyargılı olmaya itiyor. Özellikle toplu taşıma araçlarında yaşananlar başta kadınlar olmak üzere pek çok kişiyi tedirgin ediyor. TikTok'tan lectyry0 isimli kullanıcı da geçtiğimiz günlerde yaşadığı olayı anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Toplu taşımada neden erkeklerin yanına oturmamalıyız" başlıklı videoda eskiden bu konuda önyargılı olmadığını ama fikrini bir olayın değiştirdiğini paylaştı.

"Toplu taşımada neden erkeklerin yanına oturmamalıyız" başlıklı videoda eskiden bu konuda önyargılı olmadığını ama fikrini bir olayın değiştirdiğini paylaştı.

İşte o paylaşım 👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın