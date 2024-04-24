Genç Kadın Metrobüste Kendisini Takip Eden Kişi Yüzünden Yaşadıklarını Anlattı

Ülkemizde sokakların güvenli olmayışı ve asayiş sorunları pek çok insanı daha tedbirli olmaya bazen de önyargılı olmaya itiyor. Özellikle toplu taşıma araçlarında yaşananlar başta kadınlar olmak üzere pek çok kişiyi tedirgin ediyor. TikTok'tan lectyry0 isimli kullanıcı da geçtiğimiz günlerde yaşadığı olayı anlattı.