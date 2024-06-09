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İstanbul'da Hareket Halindeki Aracın Camına Yılan Düştü! 'İmdat Diye Bağıracağım'

İstanbul'da Hareket Halindeki Aracın Camına Yılan Düştü! 'İmdat Diye Bağıracağım'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.06.2024 - 16:45

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İstanbul'da ormanlık bir alanda ilerleyen bir aracın camına ağaçların üzerinden yılan düştü. Camın üzerinde ilerlemeye çalışan yılanı kayda alan araç sürücüsü 'İmdat diye bağıracağım şimdi' dedi. 

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İstanbul'da ormanlık alanda ilerleyen bir kadın sürücünün başına gelen olay şaşkınlığa neden oldu.

İstanbul'da ormanlık alanda ilerleyen bir kadın sürücünün başına gelen olay şaşkınlığa neden oldu.

Arabasıyla ilerlediği esnada camına yılan düştüğünü söyleyen kadın 'Kafayı yiyeceğim şu an, yemin ediyorum çığlık çığlığa bağıracağım' diyerek yılanın camda tutunmaya çalıştığı anları kayda aldı.

Arabasıyla ilerlediği esnada camına yılan düştüğünü söyleyen kadın 'Kafayı yiyeceğim şu an, yemin ediyorum çığlık çığlığa bağıracağım' diyerek yılanın camda tutunmaya çalıştığı anları kayda aldı.

İşte o anlar; 📹

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