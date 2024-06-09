İstanbul'da Hareket Halindeki Aracın Camına Yılan Düştü! 'İmdat Diye Bağıracağım'

İstanbul'da ormanlık bir alanda ilerleyen bir aracın camına ağaçların üzerinden yılan düştü. Camın üzerinde ilerlemeye çalışan yılanı kayda alan araç sürücüsü 'İmdat diye bağıracağım şimdi' dedi.
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İstanbul'da ormanlık alanda ilerleyen bir kadın sürücünün başına gelen olay şaşkınlığa neden oldu.
Arabasıyla ilerlediği esnada camına yılan düştüğünü söyleyen kadın 'Kafayı yiyeceğim şu an, yemin ediyorum çığlık çığlığa bağıracağım' diyerek yılanın camda tutunmaya çalıştığı anları kayda aldı.
İşte o anlar; 📹
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