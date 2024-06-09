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İlişkilerimizde Müsait Bir Yerde İnebilir miyiz?: Parası Yok Diye İlişkisini Bitiren Erkek Hakkında Konuştular

İlişkilerimizde Müsait Bir Yerde İnebilir miyiz?: Parası Yok Diye İlişkisini Bitiren Erkek Hakkında Konuştular

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 16:14

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İlişkileri duygusal bağların yanı sıra, sosyal ve ekonomik koşullardan da etkilenebilir. Parasal durumlar bazı ilişkilerde önemli bir rol oynar ve bu da ilişkiyi karmaşık bir hale getirebilir. Konuyu bir de @hikayedenadamlar 'dan dinleyelim.

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"Parası olmadığı için ilişkisini bitiren erkek sizce haklı mı?" sorusu üzerinden devam eden konuşmada, ilişkileri ele aldılar.

"Parası olmadığı için ilişkisini bitiren erkek sizce haklı mı?" sorusu üzerinden devam eden konuşmada, ilişkileri ele aldılar.

Sonrasında, ilişkileri çeşitli durumlara benzeterek aklıllarda bir soru bıraktılar: ilişki yaşamaya müsait miyiz?

Sonrasında, ilişkileri çeşitli durumlara benzeterek aklıllarda bir soru bıraktılar: ilişki yaşamaya müsait miyiz?

Videonun tamamı için;

Bu içeriklere de bakabilirsiniz;

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