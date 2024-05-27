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Sevgilisini Gören Gencin Verdiği Tepki "Aşk Böyle Bir Şey mi?" Dedirtti

Sevgilisini Gören Gencin Verdiği Tepki "Aşk Böyle Bir Şey mi?" Dedirtti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 18:08

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Sevgili ile yaşanan anlar, hayatın en değerli anlarındandır. Sevgilisi ile bu değerli anlardan birini yaşayan genç, arkadaşı tarafından videoya alındı.

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Video kaydına alınan bu tatlı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Video kaydına alınan bu tatlı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Sevgilisinin kendisine attığı videoya aşk dolu tepkiler veren genç, görenleri duygulandırdı.

Sevgilisinin kendisine attığı videoya aşk dolu tepkiler veren genç, görenleri duygulandırdı.

Videonun tamamı için;

Bu içeriklere de bakabilirsiniz;

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mamamia

Aşkı bilmem ama sevgi de bu, böyle salak salak hareketler, ifadeler, tepkiler, şapşallıklar vs vs.

Arwen

Bir de ağzını toparlayamama oluyor, yayık yayık. 😁

Turgut Güler

Şimdilik göynünde şimşekler çakıyor ama yüreğine yara bandı yapıştıracağın günler yakındır yeenim