Sevgilisini Gören Gencin Verdiği Tepki "Aşk Böyle Bir Şey mi?" Dedirtti

Sevgili ile yaşanan anlar, hayatın en değerli anlarındandır. Sevgilisi ile bu değerli anlardan birini yaşayan genç, arkadaşı tarafından videoya alındı.
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Video kaydına alınan bu tatlı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Sevgilisinin kendisine attığı videoya aşk dolu tepkiler veren genç, görenleri duygulandırdı.
Videonun tamamı için;
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Aşkı bilmem ama sevgi de bu, böyle salak salak hareketler, ifadeler, tepkiler, şapşallıklar vs vs.
Bir de ağzını toparlayamama oluyor, yayık yayık. 😁
Şimdilik göynünde şimşekler çakıyor ama yüreğine yara bandı yapıştıracağın günler yakındır yeenim