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İstanbul'da Eylem Yasağı Getirilmişti: Vatan Caddesi Trafiğe Kapatıldıktan Sonra Böyle Görüntülendi

İstanbul'da Eylem Yasağı Getirilmişti: Vatan Caddesi Trafiğe Kapatıldıktan Sonra Böyle Görüntülendi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 09:41

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında 105 kişiyle birlikte gözaltı kararı verilen İmamoğlu’nun, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu ve 100 kişinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Valilik, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim İstasyonu ile Vatan Caddesi'ne çıkan yolların geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

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Trafiğe kapatılan Vatan Caddesi böyle görüntülendi:

İstanbul Valiliği, kent genelinde 23 Mart’a kadar her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde 23 Mart’a kadar her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladı.

Valilik açıklamasında, “Kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemleri engellemek amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır” denildi.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular, kapanan yollar nedeniyle arama motorlarına yönelirken, toplu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular, kapanan yollar nedeniyle arama motorlarına yönelirken, toplu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bu kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 15/H maddelerine dayanarak alındığı belirtildi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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