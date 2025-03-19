İstanbul'da Eylem Yasağı Getirilmişti: Vatan Caddesi Trafiğe Kapatıldıktan Sonra Böyle Görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında 105 kişiyle birlikte gözaltı kararı verilen İmamoğlu’nun, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu ve 100 kişinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Valilik, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim İstasyonu ile Vatan Caddesi'ne çıkan yolların geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.