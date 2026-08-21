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İstanbul'da Çocuklarınızın da Sıkılmadan Vakit Geçirebileceği Oyun Parkı Bulunan Cafeler ve Restoranlar

İstanbul'da Çocuklarınızın da Sıkılmadan Vakit Geçirebileceği Oyun Parkı Bulunan Cafeler ve Restoranlar

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
21.08.2026 - 13:26
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Çocuklarla dışarı çıkmak keyifli olsa da onların sıkılmadan vakit geçirebileceği, ebeveynlerin de rahatça oturup kahvesini içebileceği bir mekan bulmak her zaman kolay olmuyor. Özellikle İstanbul gibi seçeneklerin sayısının oldukça fazla olduğu bir şehirde, çocuk oyun alanı bulunan kafeler aileler için kurtarıcı olabiliyor.

İstanbul'da çocuk oyun alanı olan kafeler, miniklerin güvenli bir ortamda oyun oynarken ebeveynlerin de keyifli vakit geçirmesine imkan tanıyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda farklı konseptleriyle öne çıkan bu mekanları sizin için bir araya getirdik. Çocuğunuz oynarken siz de kahvenizi yudumlamak, sohbet etmek ya da kısa bir mola vermek istiyorsanız, İstanbul'daki çocuk dostu kafeler arasından size en uygun mekanı bulabilirsiniz.

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1. Develi Kebap / Ataşehir

1. Develi Kebap / Ataşehir

Siz Develi'nin enfes kebaplarını yerken çocuklarınızda üst katta oyun ablaları ile oyun odasında eğlenceli vakit geçiriyor olacaklardır. Aklım çocuğumda kalır dediğinizi duyar gibiyiz. Bu konuda da içiniz ferah olsun çünkü istediğiniz her an ekranlardan çocuğunuzu takip edebilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: Ataşehir Develi lezzetler açısından gerçekten çok başarılı. Kebap çeşitleri çok güzeldi. Mezeler de öyle. Tatlıları da leziz. Gerçekten başarılı bir ekip. Servisler çok hızlı yapılıyor. Çalışanlar son derece ilgili. Özellikle İstanbul Anadolu Yakasında misafir ağırlamak için de, özel günlerde de tercih edilebilecek bir mekan.

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2. Lagari Kids Oyun Evi & Cafe / Maltepe

2. Lagari Kids Oyun Evi & Cafe / Maltepe

Maltepe Cevizli'de bulunan mekan, çocukların oyun oynayabileceği kapalı oyun alanı ile ebeveynlerin kahve ve atıştırmalıklarını tüketebileceği kafe bölümünü bir araya getiriyor. İçeride kaydıraklı top havuzu ve farklı oyun grupları bulunuyor. 

Ziyaretçi yorumu: Mekanı Google üzerinden bulup gittim. Oyun ve etkinlik seçeneklerinin fazlalığı, mekanın havadar olması ve yiyeceklerin el yapımı olması dikkatimi çeken şeylerdi. Oğlumun saatlerce keyifle vakit geçirirken benim büyük bir konforla aynı mekan içinde onu görerek çalışabilmem de beni mutlu eden sebeplerdi. Doğum günleri ve varsa oyun grubu arayışında olanlar için de ideal bir mekan.

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3. Develi Kebap / Kalamış

3. Develi Kebap / Kalamış

Yazın Kalamış Marina’ya nazır bahçesinde gün batımını izleyebilmek çok keyifli. Oyun alanı da gayet ferah, tercih edilirse oyun ablaları çocukların yemek yemelerine yardımcı oluyorlar.

Ziyaretçi yorumu: Kalamış marinanin içinde severek geldigimiz bi yer. Hem balık restoranı hem et restoranı çok güzel deniz kenarında marinaya bakıyorsunuz. Yemekler çok lezzetli. Personel ilgili alakalı. Temiz hijyen bir yer.

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4. Sahan Vega / Ataşehir

4. Sahan Vega / Ataşehir

İstanbul’da beş şubesi bulunan Sahan’ın en beğenilen şubesi Batı Ataşehir’deki. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden oluşturulan geniş menüsüyle beğenilen mekanın oldukça geniş bir çocuk oyun alanı bulunuyor.

Ziyaretçi yorumu: Yıllardır gittiğim, her gidişim de hep daha fazlasını bulduğum bir mekan. Keyif alınacak, misafir ağırlanacak, dost sohbetleri yapılabilecek bir yer. Personel bilhassa eskileriyle çok çok iyi. Hijyen üst düzeyde. Lezzet mükemmel. İlgi harika.

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5. Kaşıbeyaz / Watergarden Ataşehir

5. Kaşıbeyaz / Watergarden Ataşehir

Her şubesinde sunduğu aynı kalitede ki lezzetleriyle beğenilen Kaşıbeyaz, Ataşehir'de bulunan şubesiyle dekorasyon olarak çok beğeniliyor. Lüksün ve konforun buluştuğu bu mekanda çocuklu ailelerin de keyifle zaman geçirmesi için düşünülen oyun odaları, teknolojiye ayak uydurduğundan dolayı çocukların çok hoşuna gidiyor. Hem anne babasının yanında hem de oyun odasında oynayabileceği denetimli çocuk tableti teknoloji seven çocukların mekandan keyif almasını sağlıyor.

Ziyaretçi yorumu: Çok şık bir mekan yapmışlar. Tam bir Kaşıbeyaz şıklığına yakışır şekilde bir iç mekan. Atasehir watergarden içinde bulunan restoran çok büyük bir yere sahip. Zaten lezzetler tartışılmaz. Personel zaten saygıda üst seviyede. Floryadaki şubenize de severek gidiyorduk ama sanki burayı daha çok sevdim.

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6. Şazeli Florya

6. Şazeli Florya

Geniş alanı ve şık dekorasyonuyla İstanbul’un popüler steakhouse’ları arasında olan Şazeli Florya’nın açık ve kapalı olmak üzere iki ayrı çocuk oyun alanı bulunuyor. Çocuklu ailelerin rahatlıkla gelip keyifli vakit geçirebilirler.

Ziyaretçi yorumu: Etleri son derece başarılı ve yumuşacık. Tatlılar çok iyi. Alkolsüz bir mekan bunu bilerek gidin. İyi yemek yiyeceğiniz garanti. Daha önce kahvaltısını denedik o da çok iyi ve çok çeşitli.

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7. My Kids Club & Cafe / Beylikdüzü

7. My Kids Club & Cafe / Beylikdüzü

Çocukların oyun oynayabileceği alanları ve ebeveynlerin oturabileceği kafe bölümüyle ailelere yönelik bir konsept sunuyor. Klasik bir kafeden ziyade çocuk odaklı bir mekan arayan aileler için alternatiflerden biri.

Ziyaretçi yorumu: Kullanıcı değerlendirmelerinde mekanın ailelere yönelik yapısı ve genel atmosferi olumlu şekilde öne çıkıyor.

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8. Nakkaş Kebap / Nakkaştepe

8. Nakkaş Kebap / Nakkaştepe

Nakkaş Restoran kahvaltısında çeşit çeşit peynirden sıkma portakal suyuna, sucuklu yumurtadan patates kızartmaya, ev yapımı pizzadan gözleme çeşitlerine, petek baldan enfes bir kaymağa her şeyi sunuyor.  Bahçesinde şişme oyun alanı da bulunan mekan çocuklu aileler için gidilebilecek yerlerden birisidir.

Ziyaretçi yorumu: Bir abimle birlikte yemek yediğimiz bu mekandan gayet memnun kaldım. Kendisi İstanbul’a geldiğinde Nakkaş’ta yemek yermiş. Gel gidelim memnun kalırsın dedi. Mekan güzel ve nezih. Deniz manzaralı değil ama ağaçların çevrelediği bir yer. Çalışanları tecrübeli. Nazik ve hızlı hizmet ediyorlar. Vale var. Tuvaletleri çok temizdi.

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9. Çanak Kebap / Acıbadem

9. Çanak Kebap / Acıbadem

Çocuklarınız ile gönül rahatlığı ile gelebileceğiniz bir mekan. İlk bakışta küçük bir mekan gibi görünsede arka bölüm oldukça geniş. Çocuk oyun alanı fazla büyük olmasa da gayet başarılı. Çocuklarınızla ilgilenen oyun ablalarının olması ve gerçekten ilgileniyor olmaları gayet güzel. Çocuklarınız oyun alanında keyifle oynarken sizlerde enfes lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: Arkadaşlarımız ile gittiğimiz mekan, lokasyon itibariyle oldukça ulaşılabilir bir konumda. Yemekleri tanıtan ekip oldukça sevecen ve sempatik, tok karınları bile açlığa yönlendiriyor. Etleri çok lezzetli, frig pilavını mutlaka deneyin zira isli bu pilavı her yerde bulamayacaksınız.

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10. Little Family Kids Cafe & Play / Kadıköy

10. Little Family Kids Cafe & Play / Kadıköy

Fenerbahçe'de bulunan Little Family Kids Cafe & Play, çocukların oyun oynayabileceği alanı ile ebeveynlerin oturabileceği kafe bölümünü bir araya getiriyor. Özellikle Kadıköy ve çevresinde yaşayan çocuklu aileler için değerlendirilebilecek mekanlardan.

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11. Kaşıbeyaz Akvaryum / Florya

11. Kaşıbeyaz Akvaryum / Florya

Kaşıbeyaz Akvaryum, diğer Kaşıbeyaz şubelerinden farklı olarak, dev bir akvaryumun dibinde, ilgi çekici balıkları izleyerek kahvaltı etme imkanı sunuyor. Aynı zamanda terasında muazzam bir deniz manzarası da sunan Kaşıbeyaz Florya kahvaltı mekanları arasında ön plana çıkıyor. Kaşıbeyaz Florya’nın çocuk oyun alanlarında çocukların iyi vakit geçirebilmeleri için her şey düşünülmüş.

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Ziyaretçi yorumu: Her şey çok lezzetli. Tertemiz bir restoran. Çalışanlar çok ilgili. Manzarası öyle güzel ki yemek mi yeseniz manzara mı seyretseniz bilemiyorsunuz.

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12. ET-INN / Sahrayıcedit

12. ET-INN / Sahrayıcedit

Yaz ayları için bahçede büyük bir parkı, kış ayları için de alt katta iki tane oyun odası bulunuyor. Bu odalardan biri 0-6 yaş grubuna uygun renkler ve ekipmanlarda donatılmışken, diğeri 6 yaş üstü için playstation, karaoke, buz hokeyi gibi fasilitilere sahip. Oyun ablaları çocukları burada da yalnız bırakmıyor.

Ziyaretçi yorumu: Et-inn aile toplantılarımızın ve doğum günlerimizin vazgeçilmezi oldu. Lezzetli yemekleri, şık dekorasyonu, rahat çocuk oyun mekanı ve konumu sebebiyle tercihimiz. Yaz akşamları havuz başı için mutlaka rezervasyon gerekli. Pirpirim salatasını mutlaka deneyin. Maç seyredenler için de sürekli yayın oluyor. Fiyatlar kalite ve porsiyon bolluğuna göre iyi sayılır.

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13. Düşle Oyun ve Aktivite Evi - Cafe / Beylikdüzü

13. Düşle Oyun ve Aktivite Evi - Cafe / Beylikdüzü

Çocuklara yönelik oyun ve aktivite alanının yanında ebeveynlerin vakit geçirebileceği bir kafe bölümü bulunuyor. Çocukların oyun oynadığı sırada ebeveynlerin de mekanda oturabilmesi üzerine kurulmuş bir konsept.

Ziyaretçi yorumu: Güncel kullanıcı puanı, mekanın genel olarak olumlu değerlendirildiğini gösteriyor.

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14. Beluga Fish Gourmet / Ataşehir

14. Beluga Fish Gourmet / Ataşehir

Özel günlerinizde çocuklarınızı bırakacak yer bulamazsanız buraya gelebilirsiniz. Kuzular üst katta oyun ablalarıyla top havuzunda, zıplama alanında oynarken ya da çizgi film seyrederken siz eşinizle mum ışığında romantizm sularına yelken açabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: Biz sık sık gidiyoruz, özellikle ara sıcakları çok güzel. Orada deneyip de sevmediğim birşey olmadı sanırım. Çocuklar icin oyun alanı var, hem çocuğunuza bakıp hem de yemek yiyebiliyorsunuz aynı yerde, içiniz de rahat oluyor.

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15. Foça Fish Gourmet / Ataşehir

15. Foça Fish Gourmet / Ataşehir

Ataşehir'de yer alan Foça Balık Restaurant, çocuklu ailelerin gidebileceği mekanlar arasında yer alıyor. Taze balıkları ve Ege esintisini hissettirecek mezeleriyle Anadolu Yakası'nın en iyi balık restoranları arasında bulunan bu mekan, çocuk oyun alanları sayesinde anne ve babanın keyifle yemek yiyebilmesine imkan tanıyor.

Ziyaretçi yorumu: Açık kapalı mekan seçenekleri, atmosferi ve ilgili güler yüzlü garsonlarıyla Ataşehir'de gidilecek kaliteli mekanlardan birtanesi. Çocuk oyun odasındaki öğretmen de aynı şekilde , çok ilgili ve naif , çocuklarla güzel vakit geçiriyor. Fiyatlar yüksek ama güzel lezzetler, ilgi alaka ve çocuklu aileler için sunulan hizmetler ile tatmin edici.

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16. Koşuyolu Kipos Balık

16. Koşuyolu Kipos Balık

Çocukla gidilecek mekanlardan Koşuyolu Kipos Balık son dönem İstanbul lezzet keşiflerinden biri. Çocuklar eğitimli ablalar gözetmenliğinde oyun alanında oynarken birbirinden lezzetli mezeler eşliğinde rakı balık keyfi yapabileceğiniz böyle mekanlar, çocuklu aileler için çok kıymetli.

Ziyaretçi yorumu: Eşim ve çocuklarımla ilk defa ve tavsiye üzerine gittim her şey mükemmeldi ilgi alaka servis ve mezeler bir muhteşemdi işletme sahiplerine detaylıca teşekkür ederim böylesine bir mekanı koşuyoluna kazandırdıkları için saygılarımla.

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17. Rominies Kids' Play Cafe / Yeşilköy

17. Rominies Kids' Play Cafe / Yeşilköy

Yeşilköy'de bulunan Rominies Kids' Play Cafe, çocukların oyun oynayabileceği alanıyla ebeveynlere de kafede vakit geçirme imkanı sunuyor. Özellikle küçük çocuklarıyla dışarı çıkmak isteyen aileler için doğrudan çocuk-kafe konseptinde hizmet veren mekanlardan biri.

Ziyaretçi yorumu: Mekanın güncel değerlendirmelerinde çocuk dostu yapısı ve oyun alanı öne çıkıyor.

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18. Lakerda Balık / Küçükyalı

18. Lakerda Balık / Küçükyalı

Küçükyalı sahil yolunda bulunan İstanbul’un köklü balıkçılarından Lakerda soğuk mezeli, ara sıcaklı, seçimli balıklı, meyve ve tatlılı fiks menü opsiyonları sunuyor. Oyun ablalı çocuk oyun alanı da bulunan mekanın balık kebabı hem çocukların hem büyüklerin damağını şenlendiriyor.

Ziyaretçi yorumu: Ailece sohbetimize lezzet eklendi. Mezeler taze, ara sıcaklar nefis, balık çok havalı geldi. Fiyat uygun. Servis hızlı ve garsonlar güler yüzlü. 

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19. Angel Mercan / Tuzla

19. Angel Mercan / Tuzla

Tuzla’da Manastır koyunda, denizle iç içe, günbatımını izlerken balık keyfi yapabileceğiniz bir çocuk parklı bir restoran Angel Mercan Tuzla.  Sunum, ambiyans, lezzet her şey yerli yerinde. Balık buğulama çok başarılı. Tuzla’da olmasına rağmen fiyatlar boğazdaki benzerlerinden aşağı kalmıyor. Mekanın kapalı çocuk oyun alanı yok, açık alanda otoparkın yanında kendine ait bir oyun parkı var.

Ziyaretçi yorumu: Angel Mercan Tuzla sahilde İstanbul'da olduğunuzu unutturan bir atmosfer içinde kaliteli bir tesis. Deniz ürünleri çok taze ve çeşitli. Hizmet güzel. Damak zevki çok üst düzey.

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20. Mihrabat Korusu / Kanlıca

20. Mihrabat Korusu / Kanlıca

Eşsiz İstanbul manzarasını ayaklarınızın altına seren, yeşilliklerle çevrili Mihrabat Korusu çocuklu ailelerin de rahatça gidip vakit geçirebilecekleri bir mekan. Geniş oyun alanları ve oyun alanlarından görevli çalışanlarıyla özellikle annelere kolaylık sağlıyor.

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yonetim.mihrabatkorusu.com

Ziyaretçi yorumu: Muhteşem bir yer manzara olsun servis olsun hepsi çok iyi fiyatlar makul çalışanlar kibar ailecek gidilebilir biz çok beğendik tavsiye ediyorum.

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21. Filizler Köftecisi / Üsküdar

21. Filizler Köftecisi / Üsküdar

İstanbul'da en iyi köfte yiyebileceğiniz mekanlar arasında yer alan Filizler Köftecisi, birbirinden farklı köfteleriyle hem çocukların hem de yetişkinlerin hafızasında yer ediniyor. Hem açık hem de kapalı alanlarda çocuk oyun parkları bulunan bu mekan, çocukların eğlenirken öğrenmesi için eğitici oyunlar sunuyor. Bu sayede ebeveynlerin manzaraya karşı lezzetli ve sakin yemek yemesini sağlıyor.

Ziyaretçi yorumu: Köftesi ve diğer yemekleri çok güzel olmakla beraber manzarası süper kız kulesine ve boğaza karşı temiz hızlı hizmetiyle çok memnun kalınacak bir yer.

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22. Park Balık / Çekmeköy

22. Park Balık / Çekmeköy

Anadolu Yakası'nda ailecek balık yemeğe gideceğiniz en iyi balıkçılar arasında yer alan Park Balık, ferah ortamıyla gelen misafirlerinden beğeni topluyor. Hem mezeleri hem de taze balıklarıyla lezzet şöleni sunan bu mekan, çocuklu ailelerin rahat etmesi için oyun alanlarına sahip. Oyun alanında yer alan trambolin, top havuzu ve dönen salıncakla çocukların tıpkı bir parktaymış gibi eğlenmesini sağlayan bu mekan, çocuklu aileleri kendisine müdavim yapıyor.

Ziyaretçi yorumu: Biz çok memnun kaldık herkese tavsiye ederiz , çocuk oyun alanının geniş olması da ayrı bir güzel.

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23. Laledan / Beşiktaş

23. Laledan / Beşiktaş

Laledan restoranda her daim mama sandalyesi ve bebek bakım odası bulunuyor. Pazar günleri 12.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleşen bruncha özel olarak da, çocuklar için oyun alanı oluşturuluyor.

Ziyaretçi yorumu: Eşimle brunch için gitmiştik. iyi de gitmişiz. Yiyecekler, personel, ortam her şey on numaraydı. Özellikle de son etapta kahvenin tadı unutulmazdı. Her şey için teşekkürler.

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24. Kuleli Yakamoz / Üsküdar

24. Kuleli Yakamoz / Üsküdar

Çengelköy sahilde hizmet veren ve denize sıfır konumuyla beğenilen Kuleli Yakamoz’un dış alanında minik bir çocuk parkı bulunuyor. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında ailelerin tercihi.

Ziyaretçi yorumu: Yenilenmiş konsepti ile çok iyi idi. Mekan boğazda bir inci olmuş. Hijyen en üst seviyede idi. Hafta sonu Açık büfesi harika idi. Personelin ilgi ve alakası çok iyi.

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25. Seraf / Bağcılar

25. Seraf / Bağcılar

Bağcılar’da hizmet veren, görkemli yapısı ve şık dekorasyonuyla dikkat çeken Seraf Restaurant, Anadolu mutfağının en güçlü temsilcilerinden biri. En üst katında çocuk oyun odası bulunan mekan, çocuklu aileler için de oldukça ideal.

Ziyaretçi yorumu: TV'den görüp gittik ve inanılmaz bir deneyim yaşadık. Son derece lezzetli ve servis de aynı şekilde hızlı. Çok emek vermişler ve iyi çalışıyorlar. Bir daha ne zaman gitsek diye plan yapmayı başladık bile :)

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26. Kurna Nar Ağacı / Pendik

26. Kurna Nar Ağacı / Pendik

Yemyeşil çim alanları ve özgün peyzaj tasarımı ile Kurna Nar Ağacı sevdiklerinizle güzel bir gün geçirmek için aynı zamanda çocuklarınızın dilediğince eğlenebilmesi için muhteşem bir mekan.

Ziyaretçi yorumu: Ailemizle ve iş arkadaşlarımızla kahvaltı ve yemekler için sık sık ziyaret ettiğimiz, lezzetli menüleri olan, işletmecileri her fırsatta destek olan bir yer. Ben veganım, vegan olarak talep edeceğiniz ürünlere karşılık var, tavsiye ederim.

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masumiyet müzesi
masumiyet müzesi
Onedio Üyesi
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