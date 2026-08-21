İstanbul'da Çocuklarınızın da Sıkılmadan Vakit Geçirebileceği Oyun Parkı Bulunan Cafeler ve Restoranlar

Çocuklarla dışarı çıkmak keyifli olsa da onların sıkılmadan vakit geçirebileceği, ebeveynlerin de rahatça oturup kahvesini içebileceği bir mekan bulmak her zaman kolay olmuyor. Özellikle İstanbul gibi seçeneklerin sayısının oldukça fazla olduğu bir şehirde, çocuk oyun alanı bulunan kafeler aileler için kurtarıcı olabiliyor.

İstanbul'da çocuk oyun alanı olan kafeler, miniklerin güvenli bir ortamda oyun oynarken ebeveynlerin de keyifli vakit geçirmesine imkan tanıyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda farklı konseptleriyle öne çıkan bu mekanları sizin için bir araya getirdik. Çocuğunuz oynarken siz de kahvenizi yudumlamak, sohbet etmek ya da kısa bir mola vermek istiyorsanız, İstanbul'daki çocuk dostu kafeler arasından size en uygun mekanı bulabilirsiniz.