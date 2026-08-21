İstanbul'da Çocuklarınızın da Sıkılmadan Vakit Geçirebileceği Oyun Parkı Bulunan Cafeler ve Restoranlar
Çocuklarla dışarı çıkmak keyifli olsa da onların sıkılmadan vakit geçirebileceği, ebeveynlerin de rahatça oturup kahvesini içebileceği bir mekan bulmak her zaman kolay olmuyor. Özellikle İstanbul gibi seçeneklerin sayısının oldukça fazla olduğu bir şehirde, çocuk oyun alanı bulunan kafeler aileler için kurtarıcı olabiliyor.
İstanbul'da çocuk oyun alanı olan kafeler, miniklerin güvenli bir ortamda oyun oynarken ebeveynlerin de keyifli vakit geçirmesine imkan tanıyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda farklı konseptleriyle öne çıkan bu mekanları sizin için bir araya getirdik. Çocuğunuz oynarken siz de kahvenizi yudumlamak, sohbet etmek ya da kısa bir mola vermek istiyorsanız, İstanbul'daki çocuk dostu kafeler arasından size en uygun mekanı bulabilirsiniz.
1. Develi Kebap / Ataşehir
2. Lagari Kids Oyun Evi & Cafe / Maltepe
3. Develi Kebap / Kalamış
4. Sahan Vega / Ataşehir
5. Kaşıbeyaz / Watergarden Ataşehir
6. Şazeli Florya
7. My Kids Club & Cafe / Beylikdüzü
8. Nakkaş Kebap / Nakkaştepe
9. Çanak Kebap / Acıbadem
10. Little Family Kids Cafe & Play / Kadıköy
11. Kaşıbeyaz Akvaryum / Florya
12. ET-INN / Sahrayıcedit
13. Düşle Oyun ve Aktivite Evi - Cafe / Beylikdüzü
14. Beluga Fish Gourmet / Ataşehir
15. Foça Fish Gourmet / Ataşehir
16. Koşuyolu Kipos Balık
17. Rominies Kids' Play Cafe / Yeşilköy
18. Lakerda Balık / Küçükyalı
19. Angel Mercan / Tuzla
20. Mihrabat Korusu / Kanlıca
21. Filizler Köftecisi / Üsküdar
22. Park Balık / Çekmeköy
23. Laledan / Beşiktaş
24. Kuleli Yakamoz / Üsküdar
25. Seraf / Bağcılar
26. Kurna Nar Ağacı / Pendik
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