İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 20-21 Haziran 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Cinhar

Konu: Çocukluğundan beri büyüler ve ruhani varlıklarla uğraşan bu genç kız ruhunda annelerinden kalan bir sır taşımaktadır. Acının yerini giderek derinleşen bir dehşet alırken, açılan kapı artık kapanmaz. Ve o kapının ardında bekleyen şey, geri dönülmez bir hesaplaşmadır.Yönetmen: Özgür Akbaş

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Sudenur Balcı, Zeynep Kıvanç, Recep Özdemir

Dakhul

Konu: Film, komşusunun yaptığı kıskançlık büyüsüne maruz kalan Aslı'nın, bu lanetten kurtulmak için bir büyücüye başvurması sonrası başından geçenleri anlatıyor.Yönetmen: Abbas Karatekin

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Merve Peker Akay, Jale Ak, Zuhal Deliağaoğlu

Koloni

Konu: Salgın yayılıp enfekte olanlar dönüşmeye başlarken, yetkililer tüm tesisi karantinaya alır ve hayatta kalanlar giderek büyüyen tehditle içeride mahsur kalır.Yönetmen: Yeon Sang-ho

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan, Ji Chang-wook

Tulpa: Ruhun Laneti

Konu: Evladını kaybetmenin yakıcı acısını taşıyan, ruhu parçalanmış bir annenin dramının, yastan çıkarak tüm aileyi kaosa sürükleyecek bir lanete dönüşmesini anlatıyor.Yönetmen: Güneş Güneş

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Özge Günaydın, Özgür Özberk, Buse Sevindik

Derin Kabus

Konu: Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalan bir uçağın hayatta kalan yolcularının, enkazın etrafını saran ölümcül köpekbalıklarıyla okyanusun ortasında verdikleri hayatta kalma mücadelesi.Yönetmen: Renny Harlin

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Angus Sampson

İfşa Günü

Konu: Yalnız olmadığımızı öğrenseydiniz ve biri size bunu kanıtlasaydı, bu sizi korkutur muydu sorusuna odaklanan, yeryüzündeki dünya dışı varlıkları ele alan gerilim dolu bir bilim kurgu hikayesi.Yönetmen: Steven Spielberg

Vizyon Tarihi: 10 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth

Define: Cinler Uyandı

Konu: Kırk Dereli Köyü'ne yüzey araştırması için gelen arkeolog Hazal ve arkadaşlarının, kendilerini 25 yıl önce köyde yaşanmış cin lanetinin içerisinde bulmaları.Yönetmen: Bülent Orçin

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Mustafa Zeren, Ertan Deniz Tatlı, Emirhan Uyanık

Backrooms

Konu: Bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan, sonu görünmeyen ve devasa bir organizma gibi davranan odalar labirentindeki karanlık ve psikolojik yolculuk.Yönetmen: Kane Parsons

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass