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İstanbul'da Bir Grup İşçi Şirketleri Tarafından Verilen Kahvaltıyı Çok Beğenince O Anları Mutlulukla Paylaştı

İstanbul'da Bir Grup İşçi Şirketleri Tarafından Verilen Kahvaltıyı Çok Beğenince O Anları Mutlulukla Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 22:24

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Bir şirketin sürdürülebilir başarısının temelinde, çalışanlarına duyduğu değer yatar. Çalışanlarına değer veren bir şirket, hem içerisinde pozitif bir iş ortamı oluşturur hem de çalışan motivasyonunu yükseltir. Bu durum, şirketin genel performansını artırır ve geleceğini sağlamlaştırır. Çalışanlarına değer veren bir şirket, aynı zamanda onların yeteneklerini ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlar. Bunun için gereken tüm adımları en iyi şekilde atmaya özen gösterir.

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Bir grup işçi, şirketlerinin kendileri için çıkarttığı açık büfe kahvaltıyı çok beğenince, o anları sosyal medyada paylaştı.

Bir grup işçi, şirketlerinin kendileri için çıkarttığı açık büfe kahvaltıyı çok beğenince, o anları sosyal medyada paylaştı.

O görüntüler hem kalpleri ısıttı hem de "Olması gerekene seviniyoruz." yorumları yapıldı.

O görüntüler hem kalpleri ısıttı hem de "Olması gerekene seviniyoruz." yorumları yapıldı.

İşte o kahvaltı;

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